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Международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг УБРиР

Международное рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг УБРиР
Иллюстрация: УБРиР

Международное рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг УБРиР до "B", краткосрочный - подтвердило на уровне "B", а также подтвердило прогноз «стабильный» по рейтингу банка

Повышение рейтинга УБРиР связано с общим улучшением показателей капитала и прибыли банка. "Мы видим, что капитализация банка постепенно улучшается с учетом недавних вливаний в капитал. Стабилизируются возможности получения доходов. Все это на фоне экономического восстановления. Стабильный прогноз по банку отражает мнение S&P о том, что в течение следующих двенадцати месяцев банк сохранит свою установленную долю рынка и клиентскую базу в Уральском регионе, а также стабильный профиль финансирования и ликвидности, в то время как показатели качества активов не будут хуже, чем в среднем по системе», - отмечается в пресс-релизе S&P.

Повышение долгосрочного рейтинга до «В» — это важная оценка того, что мы выбрали правильную стратегию развития бизнеса, которая отражается на прибыли банка и на качестве активов. Банк динамично развивается, в июне прошла существенная докапитализация, позволяющая наращивать объем работающих активов и расширять клиентскую базу. Мы продолжим предоставлять клиентам услуги, которые отвечают их потребностям и соответствуют требованиям рынка, в том числе, по уровню цифровизации, - отметил президент УБРиР Антон Соловьев.

Standard & Poors – рейтинговое агентство, входящее в «большую тройку» наравне с Moody’s и Fitch Rating. Рейтинги S&P Global Ratings выражают мнение агентства относительно способности и готовности эмитента своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

Справка о банке

 
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — один из крупнейших универсальных банков страны, основан в 1990 году. УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России по версии Центробанка РФ (на 1 июля 2020 г.) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным Интерфакс-ЦЭА за 2020 г.). В 2021 году регулятор включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. По итогам 2020 года банк вошел в сотню самых надежных кредитных учреждений России по версии журнала Forbes. В 2021 году международное агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило «стабильный» прогноз по рейтингу УБРиР. Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка установлены на уровне «B/B». УБРиР имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов на выплаты вкладчикам банков, в отношении которых произошел страховой случай. В октябре 2015 года УБРиР был выбран АСВ в качестве инвестора для финансового оздоровления «ВУЗ-банка». Офисная сеть банка охватывает 46 регионов страны. Собственная банкоматная сеть вместе с банками-партнерами насчитывает 8200 устройств. По состоянию на 30 апреля 2021 года, активы финансовой группы «УБРиР» (входят ПАО КБ «УБРиР» и АО «Вуз-банк») составили 353,6 млрд рублей, пассивы - 338 млрд рублей, капитал - 15,6 млрд рублей УБРиР активно работает в социальном направлении и поддерживает благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая появилась в банке в 2008 г. и вскоре получила бессрочный статус. Сейчас в проект входит 56 учреждений в 31 городе и 14 регионах России.
 

 

 

Автор: Гринина Ирина
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