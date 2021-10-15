Turkish Airlines уходит из Екатеринбурга, но обещает вернуться

С ноября турецкий авиаперевозчик останавливает полеты из аэропорта Кольцово. По неофициальной информации, из уральского региона ее вытеснил российский лоукостер.

О том, что Turkish Airlines рассматривает вопрос о прекращении полетов из Екатеринбурга, стало известно в середине сентября. Об этом сообщил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Спустя месяц пресс-служба аэропорта Кольцово подтвердила: турецкий авиаперевозчик прекращает полеты осенью, однако хочет вернуться в декабре.

Как пишет E1.RU, решение Turkish Airlines приостановить полеты из Екатеринбурга может быть связано с тем, что компания не выдержала конкуренции с «Победой». Стоимость билетов у авиаперевозчиков отличается в разы. Так, билет по маршруту Екатеринбург — Стамбул на 30 октября 2021 г. у Turkish Airlines можно купить за 20 855 руб., а улететь «Победой» — за 7 138 руб.

Многие туристы путешествовали авиакомпанией Turkish Airlines не только в Стамбул, они летели оттуда далее: в Африку, Юго-Восточную Азию, Южную Америку. В такие страны, как Сомали, Мозамбик, больше практически никто не летает. У компании уникальная разлетка. Но самое печальное — имиджевый урон для нашего региона. Этот уход не остается без внимания западных компаний, потенциальных инвесторов. Для них это выглядит негативным сигналом, — комментирует Михаил Мальцев.

Эксперты в сфере авиаперевозок не уверены, что Turkish Airlines сможет вернуться на Урал к Новому году.

Напомним, что 29 сентября из Кольцово вылетел первый с 2015 г. самолет в Хургаду. Перелеты осуществляет авиакомпания «Россия». Авиасообщение было возобновлено, после того как президент РФ Владимир Путин подписал документ, согласно которому указ о запрете полетов из России в Египет, кроме рейсов в Каир, признан «утратившим силу». Рейсы в Египет были запрещены после теракта 31 октября 2015 г., когда на борту самолета «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха, взорвалась бомба, тогда погибли 224 человека.

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