Картину Бэнкси продали за $25 млн. На предыдущем аукционе работа была почти уничтожена

Что не помешало ей подорожать за три года в 18 раз. На сегодняшний день «Девочка с воздушным шаром» — самая дорогая картина Бэнкси. Художника, который уже несколько десятилетий сохраняет анонимность.

Картину «Девочка с воздушным шаром» английского художника Бэнкси, частично уничтоженную шредером во время предыдущего аукциона, продали за рекордные 18,6 млн фунтов ($25,4 млн), сообщает Секрет фирмы со ссылкой на аукционный дом Sothebyʼs.

Работу выставили на аукцион с предварительной оценкой в 4-6 млн фунтов ($5,4-8,2 млн). Торги начались со ставки в 2,5 млн фунтов ($3,4 млн). За семь с половиной минут ставки взлетели до 14 млн фунтов ($19,1 млн). В финале за картину Бэнкси бились два покупателя по телефону. Решающей ставкой стала сумма в 18,582 млн фунтов ($25,4 млн).

Предыдущие торги по этой картине состоялись 5 октября 2018 года: «Девочка с воздушным шаром» была продана за 1,042 млн фунтов ($1,3 млн). При ударе молотка аукциониста в раме картины включился встроенный шредер, который начал резать полотно. Из-за неполадок в механизме нетронутой осталась верхняя часть с изображением воздушного шара в форме сердца.

Кто именно запустил шредер — неизвестно. Возможно, это был сам Бэнкси, так как он разместил видео, снятое из зала, в своем Instagram. Представитель аукционного дома тогда сообщил, что работа была «сбэнксена». При этом владелец произведения не стал отказываться от покупки. Лот ушел в частную европейскую коллекцию под новым названием «Любовь в мусорном баке».

Таким образом, за три года картина подорожала в 18 раз.

До этого самым дорогим рисунком Бэнкси была работа о врачах во время пандемии коронавируса. Подаренную им английской больнице картину продали в марте 2021 года за 16,76 млн фунтов ($23,17 млн).

Бэнкси (Banksy) — художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войн, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, художественных критиков и коллекционеров. Никто не знает, как зовут художника (Бэнкси — это псевдоним) и как он выглядит. Первые его работы датированы концом 1990-х гг.

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