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Ресторанный гид Michelin пришел в Россию

Ресторанный гид Michelin пришел в Россию
Иллюстрация: pixabay.com

Семь российских ресторанов впервые получили по одной звезде Michelin, а еще два — по две звезды. Москва стала первым городом в СНГ, заведения которого попали в престижный гид.

#РЕСТОРАНЫ#НОВОСТИ

Всего в российский гид Michelin вошли 69 столичных заведений. Ни одно из них пока не получило три звезды.

Две звезды получили рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden, отмечает Sostav.ru. Одной звездой награждены заведения «Белуга», «Савва», Selfie, «Сахалин», Biologie, Grand Cru и White Rabbit.

Знак «отличного соотношения цены и качества» получили рестораны Bjorn, Cevicheria, Delicatessen, Erwin, Eva, Flor, Geraldine, Hibiki, Казбек, Lucky Izakaya, «Рыбторг», Tilda, «Уголёк», Uilliams и Vani.

Также три ресторана получили «зеленые звезды» за рацональное отношение к окружающей среде. Ими награждены Bjorn, Biologie и Twins Garden.

Согласно гиду Michelin, который выпускается уже более 120 лет, одна звезда у ресторана означает высокий уровень кухни, две звезды — что ради заведения можно изменить запланированный маршрут, а тремя звездами награждают рестораны, для посещения которых стоит отправиться в путешествие.

Добавим, что заведения White Rabbit, Twins Garden, Selfie, отмеченные «Мишленом», в прошлом году вошли в топ-100 лучших ресторанов мира по версии The World’s 50 Best Restaurants Academy, причем White Rabbit — в первую двадцатку, сообщал DK.RU.

Приход гида Michelin в декабре 2020 г. анонсировал мэр Москвы Сергей Собянин. Пока в нем будут только рестораны столицы, отмечал он.

Автор: Андрей Широков
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