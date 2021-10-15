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Аптечный рынок Екатеринбурга ждет большая встряска

Аптечный рынок Екатеринбурга ждет большая встряска
Иллюстрация: ЕАН

На него зашла одна из крупнейших интернет-аптек страны — «Сбер Еаптека». 15 октября компания открыла первый хаб. В перспективе запустит еще три в столице Урала и четыре — в Свердловской области.

#ЗДОРОВЬЕ#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Первый хаб «Сбер Еаптеки» открылся на Крестинского, 6. Его площадь составляет 447 кв. м, из них 35 кв. м занимает торговый зал, остальное пространство отведено под хранение товаров. Хаб рассчитан на обработку до двух тысяч заказов в сутки. Курьеры доставляют их на автомобилях.

К 2023 г. в столице Урала появится еще три хаба, а количество точек самовывоза увеличится до 180 (сейчас их 14). В Свердловской области будет четыре хаба «Сбер Еаптеки», сообщает ЕАН.  

Очевидно, «Сбер Еаптека» делает ставку не только на объем присутствия в регионе, но и на привлекательную ценовую политику. 

Компания старается сохранять низкие цены на лекарства за счет оптимизации издержек и использования инфраструктуры экосистемы Сбера, — подчеркивает Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

Кроме того, ассортимент «Сбер Еаптеки» как минимум в два раза превышает ассортимент самой крупной аптеки в любом крупном городе. Об этом сказала директор компании в уральском регионе Оксана Акыева. Она также подчеркнула, что приложение «Сбер Еаптеки» входит в топ-3 по скачиванию как в App Store, так и в Google Play.

Ранее DK.RU сообщил, что компания «Новый Инвестиционный Холдинг» — совместное предприятие АФК «Система» и Сбербанка, приобрела производителя противовирусного препарата «Кагоцел» Nearmedic International Limited (ГК «Ниармедик»). Сумма сделки составила 1 рубль.

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Автор: Виктория Говорковская
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