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Торговая площадка «Автовеликан» стала доступна для автовладельцев Екатеринбурга

Торговая площадка «Автовеликан» стала доступна для автовладельцев Екатеринбурга
Иллюстрация: https://ru.dreamstime.com

Российская сеть интернет-магазинов запчастей «Автовеликан» пришла в Екатеринбург. Конкурс на сетевого партнера в Екатеринбурге выиграла сеть автоцентров «Восточный Ветер».

Площадка «Автовеликан» хорошо известна на востоке страны и пользуется заслуженной популярностью благодаря большому выбору, оперативной доставке и комфортным ценам.

Главным же преимуществом компании является возможность для посетителям сайта самостоятельно, бесплатно и без регистрации подбирать запчасти на сайте ekb.avtovelikan.ru по каталогам производителей автомобилей, опираясь на VIN-номер, и в режиме реального времени выбирать из наличия оригинальные и неоригинальные запчасти для потрясающе широкой гаммы японских, корейских и европейских иномарок.

Общее количество артикулов запчастей — более 540 тыс. Сроки поставки подавляющего большинства товаров составляют всего один день. И это еще одна привлекательная особенность.

Ekb.avovelikan.ru

ekb@avtovelikan.ru

+7 (343) 2989905

Автор: Гринина Ирина
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