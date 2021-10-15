Торговая площадка «Автовеликан» стала доступна для автовладельцев Екатеринбурга
Российская сеть интернет-магазинов запчастей «Автовеликан» пришла в Екатеринбург. Конкурс на сетевого партнера в Екатеринбурге выиграла сеть автоцентров «Восточный Ветер».
Площадка «Автовеликан» хорошо известна на востоке страны и пользуется заслуженной популярностью благодаря большому выбору, оперативной доставке и комфортным ценам.
Главным же преимуществом компании является возможность для посетителям сайта самостоятельно, бесплатно и без регистрации подбирать запчасти на сайте ekb.avtovelikan.ru по каталогам производителей автомобилей, опираясь на VIN-номер, и в режиме реального времени выбирать из наличия оригинальные и неоригинальные запчасти для потрясающе широкой гаммы японских, корейских и европейских иномарок.
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