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Адвокатское бюро LOYS стало лауреатом Национальной премии в номинации «Триумф»

Адвокатское бюро LOYS стало лауреатом Национальной премии в номинации «Триумф»
Автор фото: Павел Садчиков. Иллюстрация: ФПА РФ

На этой неделе были объявлены лауреаты Национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры. Одну из почетных наград получило адвокатское бюро с головным офисом в Екатеринбурге.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЗАКОНЫ#НОВОСТИ

13 октября в Москве состоялась VII Торжественная церемония вручения Национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры. Награды присуждались как в традиционных номинациях — «За честь и достоинство», «Деловая репутация», «Триумф», так и в новых — «Закон и Муза» и «Золотое перо».

Статуэтку в номинации «Триумф» получило Адвокатское бюро LOYS. Награду вручали сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин и первый проректор Московского государственного юридического университета (МГЮА) Елена Грачева.

Статуэтка «Триумф» присуждается адвокатским образованиям, которые пользуются высоким профессиональным авторитетом, добились выдающихся достижений в области организации адвокатской деятельности и содействия реализации конституционного права граждан и организаций на квалифицированную юридическую помощь, — отметили организаторы.

Вручение награды

Адвокатское бюро LOYS уже 13 лет успешно защищает интересы доверителей и с каждым годом расширяет границы своих возможностей. Филиалы бюро находятся в пяти региональных центрах России: Екатеринбурге, Калининграде, Владивостоке, Красноярске и Краснодаре. Адвокаты бюро специализируются на сложных корпоративных спорах, банкротстве, адвокатских расследованиях, защите и представлении интересов потерпевших по уголовным делам.

Денис Пучков
Денис Пучков
председатель Совета партнеров Адвокатского бюро LOYS.
Мы прошли большой путь и получили заслуженную награду! Наше бюро — это команда профессионалов, и каждый день мы работаем во благо наших доверителей. Мы растем, развиваемся, повышаем свою квалификацию и уделяем большое внимание социальным проектам. Нам есть, чем гордиться, и, конечно, мы будем и дальше стремиться к самым высоким стандартам в нашей профессии.

В завершение церемонии все лауреаты Премии вписали свои имена в Книгу почета российской адвокатуры.

Ранее Адвокатское бюро LOYS заняло первую строчку Рейтинга правовых компаний Екатеринбурга, составленного изданием DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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