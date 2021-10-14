Свердловские власти расширили перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о новых требованиях по обязательной вакцинации.

Согласно документу к перечню профессий, подлежащих обязательной вакцинации, добавились работники:

здравоохранения,

социальной защиты и социального обслуживания,

МФЦ,

объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта),

музеев,

выставочных залов и площадок,

библиотек.

Все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки в срок до 15 ноября, второй компонент — до 15 декабря 2021 года. Работодатели указанных сфер деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки с 16 ноября 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации — с 16 декабря 2021 года, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в перечень тех, кому обязательно надо привиться, включили:

работникови в сфере образования,

государственных гражданских и муниципальных служащих,

работников органов власти и местного самоуправления.

Как сообщал DK.RU, они обязаны получить первый компонент прививки против коронавирусной инфекции до 1 ноября, второй — до 1 декабря 2021 года. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет вакцинироваться, предусмотрено отстранение от работы или перевод на дистанционный режим работы со 2 ноября и 2 декабря 2021 года соответственно.

Постановление не распространяется на граждан, имеющих медицинский отвод от прививки, а тажде на тех, кто переболел COVID в последние 6 месяцев и имеет соответствующие медицинские документы.

Отметим, 12 октября Павел Креков, заместитель главы регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, отметил, что лица, имеющие медотвод от прививки должны перейти на самоизоляцию.

Если у человека есть медицинский отвод и он не может быть вакцинирован, значит, ему надо уйти на самоизоляцию, потому таким лицам что в условиях пандемии ходить вот так вот просто по улице — опасно для здоровья. Разговор должен идти об удаленном режиме, а не о походе в ресторан, театр, где большое количество людей, — заявил чиновник.

За последние сутки число новых случаев СOVID опять выросло: медики выявили 562 заболевших. Днем ранее было зафиксировано 552 случая. За все время пандемии в регионе заболели коронавирусной инфекции 146 564 человек, пишет Justmedia.ru. Общее число выписанных достигло 134 479, скончались 6 897 пациентов.