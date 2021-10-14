Медиахолдинг «Эксперт» признали банкротом

Банкротство инициировал один из крупнейших кредитор — госкорпорация ВЭБ.РФ. Судьба медиахолдинга была решена еще в 2018 году: актив готовятся передать новому собственнику.

Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и постановил открыть в отношении компании конкурсное производство. Соответствующая информация появилась на сайте суда, но другие данные пока не опубликованы.

15 декабря 2020 года столичный арбитраж признал обоснованным заявление Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ о банкротстве «Медиахолдинг «Эксперт», ввел в отношении должника процедуру наблюдения и включил в его реестр кредиторов 771,1 млн рублей долга перед заявителем, напоминают РИА «Новости». Временным управляющим назначена Людмила Мостовая.

6 апреля 2021 года суд признал обоснованным и включил в третью очередь реестра кредиторов ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» требование Транскапиталбанка (ТКБ) в размере 36,1 млн рублей, а 24 июня требование ИФНС России №14 по Москве — 27,9 млн рублей.

На включение в реестр кредиторов претендовала также кипрская компания Gilkes limited (сумма долга — 2,2 млрд руб., что составляет 71,94% всех требований), однако 5 августа суд отказал ей.

Заявление о банкротстве ВЭБ.РФ подал в марте 2020 года — в отношении сразу трех структур медиахолдинга: ООО «Торговый дом Группа Эксперт», ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» и АО «Коллектив редакции Эксперт». Все они поручились за другую компанию холдинга — АО «Группа Эксперт» — по полученному ею от ВЭБа в 2013 году кредиту на 550 млн рублей. Заемщик ссуду не вернул.

«Группа Эксперт», в свою очередь, была признана банкротом в июне 2020 года по заявлению ТКБ из-за долга в 55 млн рублей. Ранее, в феврале, суд включил в реестр ее кредиторов требования ВЭБа также на сумму более 771 млн рублей. Из-за такого же долга в июне 2020 года было введено наблюдение в АО «Коллектив редакции Эксперт».

В отношении ООО «Торговый дом Группа Эксперт» в ноябре 2020 года была введена процедура наблюдения. Суд тогда признал обоснованным требование ВЭБа к компании на 771,1 млн рублей. 30 июня 2021 года компания признана банкротом.

ВЭБ.РФ планировал сохранить коллектив медиахолдинга «Эксперт», а активы передать новому собственнику. В пресс-службе госкорпорации в декабре 2020 года сообщали, что цепочка банкротств юрлиц — это часть утвержденного в 2018 году плана мероприятий по работе с задолженностью группы «Эксперт»:

План подразумевает банкротство компаний, входящих в группу «Эксперт» и являющихся поручителями по кредиту. После этого планируется передача доменного имени и товарного знака новому профильному инвестору. <...> Рассчитываем, что реализация данного плана сделает возможным сохранение издательской деятельности медиахолдинга, трудового коллектива редакции, а также позволит новому акционеру развить бизнес (цитата по РБК).

Новый собственник медиахолдинга не раскрывается.

Генеральным директором «Эксперта» с 2006 по 2017 год был нынешний глава Совета по правам человека и советник президента Валерий Фадеев. СПЧ он возглавил в октябре 2019 года, сообщал DK.RU. По данным ЕГРЮЛ, Фадеев продолжает оставаться одним из учредителей ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт».

Холдинг «Эксперт» издает журналы «Эксперт», а также имеет ряд региональных проектов под этим же брендом. Ранее холдинг издавал журнал «Русский репортер», однако весной прошлого года он был закрыт.