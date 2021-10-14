Ресторанный рынок Екатеринбурга несет потери. В городе закрылась популярная сеть

Посетители не смогли сегодня попасть в рестораны Friends: заведения, которые находятся в «Гринвиче» и Victory Mall, закрыты «по техническим причинам». Также не работает доставка.

Объявления о закрытии появились на дверях ресторанов и на сайте компании. Сроки, в которые заведения не будут работать, не указаны. Официально закрытие точек общепита не комментируется, однако сотрудники сообщили E1.RU, что сейчас судьба сети под вопросом.

Нам дали понять, что следует прийти и написать заявление по собственному желанию. То есть по сокращению или по ликвидации предприятия увольнять не хотят, — рассказал городскому порталу один из сотрудников Friends.

По его словам, никаких предупреждений о закрытии не было. Рано утром 12 октября сотрудников известили через мессенджер о том, что рестораны не будут работать по техническим причинам. Также написали, что будут выдавать зарплату за сентябрь и отработанные дни октября, однако, по словам источника Е1, полностью с персоналом еще не расплатились.

Между тем о проблемах в сети Friends ничего не известно. Более того, компания собиралась открыть еще одно заведение в ТЦ «Пассаж», там уже разместили вывеску. Сейчас его судьба под вопросом. Как сообщил E1 директор сети ресторанов Friends Виктор Шабанов, «ясность появится на следующей неделе».

Отметим, рынок общепита переживает непростые времена в связи с пандемией. Из-за снижения потока посетителей рестораны оказались в сложном положении, некоторые были вынуждены закрыться. В частности с рынка ушли такие заведения, как итальянский ресторан «Портофино», ресторан азербайджанской кухни Sufra и др.

Новым ударом по ресторанному рынку может стать введение в заведениях общепита зон COVID-free, в которые будет разрешен вход только привитым от коронавирусной инфекции. Напомним, 12 октября глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении в регионе QR-кодов с 25 октября. Вначале они станут обязательны для сотрудников резиденции губернатора и областного правительства, а также для муниципальных администраций, сообщал DK.RU. Также с 25 октября ограничения начнут действовать в музеях, библиотеках, выставочных центрах и и на спортивных объектах (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций). С 8 ноября QR-коды введут для посетителей театров, филармонии, концертных площадок, кинотеатров, домов культуры, а также в салонах красоты, санаториях и на базах отдыха.

Мэр Екатеринбург Алексей Орлов заявил, что прорабатывается вопрос с QR-кодами в заведениях общепита.

Представители бизнеса уже обратились к властям с просьбой не вводить ограничения.Обращение к Евгению Куйвашеву направило региональное представительство Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, представители которого заявили, что введение QR-кодов только поддержит черный рынок, и без того огромный.

Ранее свое письмо властям также отправляли представители ресторанного рынка и фитнес-индустрии. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал власти регионов не злоупотреблять вводом QR-кодов, а если они вводят ограничения, то следует добавить адекватные меры поддержки местного бизнеса. Он также рассказал, что после введения в Москве и Санкт-Петербурге QR-кодов для посещения ресторанов и кафе многие точки общепита закрылись и не смогли вернуться к работе после отмены ограничений.