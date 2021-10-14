Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
71,85
83,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

У знаний тоже есть период полураспада. Как понять, что пора опять браться за книги

У знаний тоже есть период полураспада. Как понять, что пора опять браться за книги
Иллюстрация: pixabay.com

Все человеческие теории и убеждения смертны. То, что считается истиной сейчас, к 2030-му году, вероятно, будет звучать как глупость. Почему так происходит?

#ЛАЙФХАКИ

Многое из того, во что мы верим сегодня, через несколько десятков лет будет считаться глупостью или даже опасным убеждением. Например, в 1930-1950-е годы врачи рекомендовали курить. Они считали, что сигареты полезны, и не были глупы, просто для того времени такое убеждение было нормальным, пишет BetterHumans.

Полураспад знаний

Период полураспада — это время, необходимое для того, чтобы определенное количество чего-либо снизилось вдвое. Лауреат Нобелевской премии Эрнест Резерфорд открыл эту концепцию в своей работе по радиоактивности, но она также применима к повседневной жизни.

Биологический период полураспада кофеина около 6 часов. Таким образом, если выпить чашку кофе с 200 мг кофеина в 6 часов утра, в организме все равно останется 100 мг кофеина к обеду. Еще шесть часов спустя в крови будет 50 мг (вот почему ученые рекомендуют не пить кофе после обеда).

Период полураспада знаний работает аналогичным образом: он отмеряет количество времени, в течение которого половина знаний в одной области устареет или окажется неверной.

Знания меняются, они не постоянны. Большая часть того, что сейчас для нас абсолютная истина, исчезнет в течение десятилетия.

«Мы смеемся над людьми, которые до сих пор используют Windows 95, но все еще цепляемся за мнения, сформировавшиеся в 1995 году», — Адам Грант.

Люди этот факт игнорируют. Философ Бертран Рассел почти столетие назад писал: «Проблема этого мира заключается в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений».

В XXI веке способность менять свое мнение, получив доказательства противного, — ценнейший навык.

Психолог и исследователь Адам Грант посвятил переосмыслению целую книгу, в ней, в частности, есть такая фраза: «Цель обучения не в подтверждении своих убеждений, а в их развитии».

Если бы обладательница Пулитцеровской премии Кэтрин Шульц прочитала это заявление, она бы согласилась. В книге «Being Wrong» она пишет: «Это ключевой момент научной революции: развитие знаний зависит от того, что существующие теории рушатся перед лицом новых идей и открытий. В этой модели прогресса ошибки не уводят нас от истины. Наоборот, они постепенно подталкивают нас к ней».

У знаний есть срок годности, но бояться этого не нужно, ведь так люди учатся и прогрессируют.

Как можно извлечь выгоду из этой концепции

Понимание того, что у фактов есть период полураспада, поможет вам на многих уровнях:

  1. Вы не цепляетесь за устаревшие убеждения. Вы сохраняете непредвзятость и лучше понимаете мир.
  2. Вы понимаете истину как асимптоту. Мы никогда не сможем достичь абсолютной истины. Но постоянные вопросы и любопытство приближают нас к ней.
  3. Вы спрашиваете себя: какие из моих убеждений могут оказаться ошибочными в ближайшее время? Поиск свидетельств, противоречащих вашему мировоззрению, поможет вам учиться всю жизнь.

Вот на что важно обращать внимание:

  • обновляйте свои убеждения, получая доказательства и новые аргументы;
  • осознайте, что вы чего-то не знаете;
  • никогда не переставайте учиться.

Потому что обучение — самый ценный навык нашего времени.

Ранее на DK.RU: «Все дело в том, кого вы хотите вырастить: удобного лакея или думающего, смелого человека»

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»«В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»
  • «Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»«Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»
  • «Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП«Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП
  • Правительство разрешит крупным компаниям «выращивать» себе поставщиковПравительство разрешит крупным компаниям «выращивать» себе поставщиков
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.