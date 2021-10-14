У знаний тоже есть период полураспада. Как понять, что пора опять браться за книги

Все человеческие теории и убеждения смертны. То, что считается истиной сейчас, к 2030-му году, вероятно, будет звучать как глупость. Почему так происходит?

Многое из того, во что мы верим сегодня, через несколько десятков лет будет считаться глупостью или даже опасным убеждением. Например, в 1930-1950-е годы врачи рекомендовали курить. Они считали, что сигареты полезны, и не были глупы, просто для того времени такое убеждение было нормальным, пишет BetterHumans.

Полураспад знаний

Период полураспада — это время, необходимое для того, чтобы определенное количество чего-либо снизилось вдвое. Лауреат Нобелевской премии Эрнест Резерфорд открыл эту концепцию в своей работе по радиоактивности, но она также применима к повседневной жизни.

Биологический период полураспада кофеина около 6 часов. Таким образом, если выпить чашку кофе с 200 мг кофеина в 6 часов утра, в организме все равно останется 100 мг кофеина к обеду. Еще шесть часов спустя в крови будет 50 мг (вот почему ученые рекомендуют не пить кофе после обеда).

Период полураспада знаний работает аналогичным образом: он отмеряет количество времени, в течение которого половина знаний в одной области устареет или окажется неверной.

Знания меняются, они не постоянны. Большая часть того, что сейчас для нас абсолютная истина, исчезнет в течение десятилетия.

«Мы смеемся над людьми, которые до сих пор используют Windows 95, но все еще цепляемся за мнения, сформировавшиеся в 1995 году», — Адам Грант.

Люди этот факт игнорируют. Философ Бертран Рассел почти столетие назад писал: «Проблема этого мира заключается в том, что глупцы слишком уверены в себе, а умные люди полны сомнений».

В XXI веке способность менять свое мнение, получив доказательства противного, — ценнейший навык.

Психолог и исследователь Адам Грант посвятил переосмыслению целую книгу, в ней, в частности, есть такая фраза: «Цель обучения не в подтверждении своих убеждений, а в их развитии».

Если бы обладательница Пулитцеровской премии Кэтрин Шульц прочитала это заявление, она бы согласилась. В книге «Being Wrong» она пишет: «Это ключевой момент научной революции: развитие знаний зависит от того, что существующие теории рушатся перед лицом новых идей и открытий. В этой модели прогресса ошибки не уводят нас от истины. Наоборот, они постепенно подталкивают нас к ней».

У знаний есть срок годности, но бояться этого не нужно, ведь так люди учатся и прогрессируют.

Как можно извлечь выгоду из этой концепции

Понимание того, что у фактов есть период полураспада, поможет вам на многих уровнях:

Вы не цепляетесь за устаревшие убеждения. Вы сохраняете непредвзятость и лучше понимаете мир. Вы понимаете истину как асимптоту. Мы никогда не сможем достичь абсолютной истины. Но постоянные вопросы и любопытство приближают нас к ней. Вы спрашиваете себя: какие из моих убеждений могут оказаться ошибочными в ближайшее время? Поиск свидетельств, противоречащих вашему мировоззрению, поможет вам учиться всю жизнь.

Вот на что важно обращать внимание:

обновляйте свои убеждения, получая доказательства и новые аргументы;

осознайте, что вы чего-то не знаете;

никогда не переставайте учиться.

Потому что обучение — самый ценный навык нашего времени.

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