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«Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск»

«Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск»
Иллюстрация: Предоставлено General Invest

«В историческом контексте очевидно, что низкая волатильность не может быть вечной». Что следует предпринять рациональному инвестору на текущем рынке? Рекомендации экспертов General Invest.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

7 октября в бизнес-центре «Президент» команда General Invest Екатеринбург провела третье заседание инвестиционного клуба для состоятельных инвесторов на тему: «Рынки 2021-2022. Прогнозы, ожидания, реальность».

«Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск» 1

Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге, рассказал собравшимся об основных тенденциях на рынках, отметил инфляцию и ее влияние на разные виды активов. Его коллеги коснулись темы товарных рынков и динамики сырья на основе Bloomberg Commodity Index. Сравнили рынки с момента последней встречи в апреле. По итогам спикеры обозначили ключевые компании и основные тренды будущих инвестиций.

Присутствующих также волновал вопрос, что будет с рублем. Директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге Андрей Пастухов рассказал, что поддержке рубля сейчас способствуют высокие цены на газ и на нефть, но также и напомнил о бюджетном правиле и что всегда существуют санкционные риски со стороны США.

«Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск» 2

«Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск» 3

 

«Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск» 4

Также был озвучен нашумевший вопрос о возможном дефолте китайского девелопера Evergrande.

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Владимир Бобряшов призывает инвесторов к рациональности.

Вполне возможно, что рынок продолжит рост с низкой волатильностью еще некоторое время. Однако в историческом контексте очевидно, что низкая волатильность не может быть вечной. Вопрос лишь в том, когда рынки начнут обращать внимание на риск, — подчеркивает он.

Что следует предпринять рациональному инвестору на текущем рынке?

  • Подтянуть уровни стоп-лосса к уровням поддержки.
  • Быть готовым продать сильно выросшие акции в случае коррекции.
  • Диверсифицировать портфели на случай сильного падения рынка.
  • Фиксировать крупные выигрышные позиции на сильном рынке.
  • Продавать отстающих и проигравших.

«Эти действия не смогут полностью защитить в случае коррекции. Однако они смягчат удар и позволят в нужный момент ребалансировать риск», — заключает руководитель General Invest в Екатеринбурге.

«Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск» 5

Фото: предоставлены General Invest

Автор: Мария Смирнова
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