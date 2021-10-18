«Рынок продолжит рост с низкой волатильностью. Вопрос, когда обратят внимание на риск»
«В историческом контексте очевидно, что низкая волатильность не может быть вечной». Что следует предпринять рациональному инвестору на текущем рынке? Рекомендации экспертов General Invest.
7 октября в бизнес-центре «Президент» команда General Invest Екатеринбург провела третье заседание инвестиционного клуба для состоятельных инвесторов на тему: «Рынки 2021-2022. Прогнозы, ожидания, реальность».
Владимир Бобряшов, региональный директор General Invest в Екатеринбурге, рассказал собравшимся об основных тенденциях на рынках, отметил инфляцию и ее влияние на разные виды активов. Его коллеги коснулись темы товарных рынков и динамики сырья на основе Bloomberg Commodity Index. Сравнили рынки с момента последней встречи в апреле. По итогам спикеры обозначили ключевые компании и основные тренды будущих инвестиций.
Присутствующих также волновал вопрос, что будет с рублем. Директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге Андрей Пастухов рассказал, что поддержке рубля сейчас способствуют высокие цены на газ и на нефть, но также и напомнил о бюджетном правиле и что всегда существуют санкционные риски со стороны США.
Также был озвучен нашумевший вопрос о возможном дефолте китайского девелопера Evergrande.
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Владимир Бобряшов призывает инвесторов к рациональности.
Вполне возможно, что рынок продолжит рост с низкой волатильностью еще некоторое время. Однако в историческом контексте очевидно, что низкая волатильность не может быть вечной. Вопрос лишь в том, когда рынки начнут обращать внимание на риск, — подчеркивает он.
Что следует предпринять рациональному инвестору на текущем рынке?
- Подтянуть уровни стоп-лосса к уровням поддержки.
- Быть готовым продать сильно выросшие акции в случае коррекции.
- Диверсифицировать портфели на случай сильного падения рынка.
- Фиксировать крупные выигрышные позиции на сильном рынке.
- Продавать отстающих и проигравших.
«Эти действия не смогут полностью защитить в случае коррекции. Однако они смягчат удар и позволят в нужный момент ребалансировать риск», — заключает руководитель General Invest в Екатеринбурге.
Фото: предоставлены General Invest