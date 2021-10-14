Наука легко решает практические задачи: исследования УрГЭУ для бизнеса и власти

Один из ведущих вузов региона — УрГЭУ — проводит научно-исследовательскую работу по анализу работы сервисного центра торгового предприятия. Ученые находят не только проблему, но и решение.

По заказу госструктур и бизнеса эксперты — преподаватели и научные сотрудники университета — выявляют проблемные моменты и предлагают решения по их устранению.

Методика исследования зависит от его темы и формата: для анализа могут использоваться как стандартные программные комплексы с разными алгоритмами, так и лабораторное оборудование.

— Исследования могут выполняться по заказу предприятий, госструктур или в инициативном порядке, что находит дальнейшее отражение в защите диссертации, публикации в журнале, выступлении на конференции. Важно отметить, что работы по заказам предприятий — лишь вершина айсберга той научной работы, которая осуществляется в университете. Например, за прошлый год нашими преподавателями было подготовлено 3,5 тыс. научных публикаций, из которых треть — это статьи в статусных журналах ВАК, Web of Science и Scopus. Также проводятся десятки конференций, на которых происходит обмен знаниями. Мы регулярно пополняем нашу базу знаний и делаем практические выводы, — рассказывает Антон Анатольевич Глумов, кандидат экономических наук, доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления.

Среди примеров таких исследований УрГЭУ — работы по экономическому обоснованию строительства трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, обоснованию строительства многофункционального городского центра «Екатеринбург-Сити», ряд работ по подготовке документации для участия промышленных предприятий в программе финансирования Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Проводятся и юридические экспертизы, например, была проведена работа по заказу группы предпринимателей, которые хотели создать юридическое лицо — оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, в соответствии с законом №259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте…». Люди хотели заниматься биткоинами, находясь в правовом поле, и спрашивали нас, а в полной ли мере созданы правовые механизмы. Выяснилось, что таких механизмов пока нет. Сами они разобраться в этом вопросе не могли, несмотря на все усилия, — рассказывает Антон Анатольевич.

Наиболее востребованными являются экономические, социологические, маркетинговые исследования, юридические заключения, разработка бизнес-планов. Крупные предприятия хотят понимать, насколько эффективны их подразделения, на чем именно предприятие теряет деньги и как решить эту проблему. За ответом на эти вопросы они обращаются к экспертам УрГЭУ. В вузе подчеркивают, что такие исследования — способ быть встроенным в экономику и держать «руку на пульсе», обеспечивать трансфер новых знаний.