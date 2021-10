«Циан» выходит на IPO в России и США. Компания рассчитывает привлечь $1 млрд

Сервис по аренде и продаже недвижимости, контролирующий более 20% российского рынка, подал заявку на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и планирует провести листинг на Мосбирже.

Сервис по аренде и продаже недвижимости «Циан» подал заявку на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, следует из материалов регулятора фондового рынка США SEC (The United States Securities and Exchange Commission). Компания планирует разместить американские депозитарные акции (ADS), они будут торговаться под тикером CIAN. В материалах также говорится, что «Циан» планирует подать заявку на листинг ADS на Мосбирже, отмечает The Bell. Однако параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены.

В августе СМИ сообщали, что сумма предложения может составить от $300 млн до $400 млн. Основатель Elbrus Capital (один из акционеров «Циан») Дмитрий Крюков говорил Bloomberg, что компания при IPO рассчитывает на оценку в $1 млрд.

«Циан» в 2020 году занял 16-е место в рейтинге двадцати самых дорогих компаний рунета по версии Forbes с оценкой в $115 млн. На портале размещено 2,5 млн объявлений. Аудитория сервиса — 19 млн уникальных пользователей в месяц.

В сентябре стало известно, что другой популярный сервис, «Авито», обсуждает с «Цианом» приобретение последнего. Однако на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компаниям в сделке. «Объединение «Авито» и «Циан» повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке», — объясняли свое решение в ведомстве. Если бы слияние состоялось, сервисы заняли бы совокупно 62,2% рынка (40% «Авито» и 22,2% «Циан»), сообщал DK.RU.

