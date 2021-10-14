Из-за горящих торфяников екатеринбуржцы дышат отравленным воздухом. Дым дошел до Тюмени

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора проверили содержание вредных веществ в воздухе над Екатеринбургом и выяснили, что ПДК нарушены более чем в два раза.

Над Екатеринбургом четвертый день подряд висит смог из-за тлеющих торфяников на юге города. На запах гари в соцсетях жаловались жители Широкой Речки, Сортировки, Химмаша, Вторчермета, Ботаники и даже центра города. Хуже всего ситуация в микрорайоне Солнечный: сегодня утром из-за плохой видимости, вызванной дымом от пожаров, пришлось ограничить въезд в микрорайон и выезд на ЕКАД.

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Сотрудники Роспотребнадзора взяли здесь пробы воздуха и оценили содержание вредных примесей.

В результате исследования проб, отобранных по адресу ул. Счастливая, 6, в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание оксида углерода (в 2,12 раза), мелкодисперсной пыли PM10 (в 2,1 раза), PM 2,5 (в 2,31 раза). Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам, — сообщили в ведомстве.

Тем временем дым от тлеющих торфяников дошел до соседних регионов: на запах гари и ухудшение видимости жалуются жители Тюмени. Из-за сильного задымления ГИБДД перекрыла два участка федеральной автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган».

Полностью перекрытои движение на участке с 69 по 77 км. На месте дежурят наряды ГИБДД, информируют граждан о перекрытии трассы, предупреждают об опасности движения. Объездных путей перекрытого участка нет. Также из-за задымления перекрыт участок со 122 по 130 км этой трассы. Инспекторы ДПС отправляют транспорт через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский, — уточнили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщал DK.RU со ссылкой на ГУ МЧС, причиной задымления в Екатеринбурге стал тлеющий торфяник в районе Солнечного. Первоначальная площадь тления составляла 120 га. Пожарные отчитывались о ликвидации тления на большей части участка, однако полностью потушить торфяник пока не удалось.

Я поручил правительству постоянно контролировать обстановку, оказывать всю необходимую помощь МЧС и ГИБДД. Сотрудники Уральской авиабазы при необходимости готовы помочь в проливке очагов торфяных пожаров и предоставить нужную технику, — написал губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграм-аккаунте утром 14 октября.

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Он также отметил, что на утреннем заседании правительства приняли решение не отменять особый противопожарный режим, который действует в области с весны. «Ситуация в целом контролируемая и угрозы населённым пунктам нет», — сообщил подписчикам губернатор, а заодно попросил жителей области соблюдать осторожность.

Не находитесь по возможности долго на улице, не открывайте пока окна, больше пейте воды, промывайте глаза, нос и горло. Носите маски. А если вы носите контактные линзы, замените их временно на очки, — дал инструкции глава региона и добавил: — Скоро станет легче: к концу недели синоптики прогнозируют дожди, с ними пожарная опасность существенно снизится.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что августовские пожары обошлись Свердловской области в десятки миллионов рублей. В городе также стоял смог, огонь тогда подобрался к федеральной трассе.