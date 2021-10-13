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Виктория Нуланд «вполне откровенно» обсудила интересы США с российскими дипломатами

Виктория Нуланд «вполне откровенно» обсудила интересы США с российскими дипломатами
Иллюстрация: «Россия Сегодня»

До начала октября 2021 года заместитель госсекретаря США была включена в черный список и не могла получить визу в РФ. В Москве она провела ряд встреч — с заместителем министра и помощником президента.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд завершила рабочий визит в Россию. 13 октября она посетила Министерство иностранных дел России и администрацию президента, где занималась налаживанием двусторонних отношений между РФ и США.

Американская чиновница прилетела в Россию 11 октября. До этого сделать это она не могла, так как была внесена в черный список — в ответ на американские санкции. Известно об этом стало в 2019 году, когда Нуланд отказали в выдаче российской визы. В октябре 2021 года МИД России снял ограничения на въезд. Это произошло после того, как были сняты аналогичные меры в отношении российских дипломатов, которые прежде находились под санкциями США.

В Москве у Нуланд были запланированы переговоры с помощником российского президента Юрием Ушаковым, заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком и заместителем главы российского МИДа Сергеем Рябковым.

По словам Рябкова, переговоры с замгоссекретаря США были «вполне откровенными». Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. При этом он отметил, что существенного прогресса по вопросам выдачи виз, восстановления численности и отмены ограничений в отношении дипломатов сторонам достичь так и не удалось. Сама Нуланд назвала встречу с представителями МИДа конструктивной.

По итогам визита в Москву Виктория Нуланд заявила, что переговоры были «очень полезные», и США хотят предсказуемости в диалоге с Россией:

Очень ценю откровенный и продуктивный обзор отношений с (помощником президента по международным делам Юрием — Прим. ред.) Ушаковым в Кремле, который состоялся этим утром. Мы остаемся привержены стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, — процитировал в своем Twitter-аккаунте слова Нуланд пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что от встречи с Нуланд в Москве не стоит ждать прорывных результатов. По словам Пескова, в отношениях с США у нас слишком «большие авгиевы конюшни».

Их не разгребешь так сразу, но, безусловно, такие контакты нужны, — добавил Песков.

Визит в Россию американская чиновница закончила прогулкой по парку Зарядье.

В июне российский президент Владимир Путин встречался с американским лидером Джо Байденом. Были ли между ними реальные договоренности и когда мы о них узнаем, в интервью DK.RU рассуждал известный журналист, бывший собкор Первого канала в США Владимир Сухой.

Автор: Андрей Широков
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