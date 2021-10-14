Рестораторы задумались об альтернативных доходах на фоне ввода QR-кодов. С чего начать?

«Я 20 лет занимаюсь приготовлением еды и управлением в области ресторации, в рынок питания я верю. Каким образом можно инвестировать в него?». Что общего между кулинарией и инвестициями.

На Евразийском Ресторанном Форуме компания БКС предложила участникам ресторанного бизнеса диверсифицировать капитал и разработать персональные портфели с учетом задач для данной категории. С чего начать и чему верить, разбирались бренд-шеф «БарБорис» Андрей Бова и директор филиала БКС в Екатеринбурге Андрей Цуран.

Андрей Бова: Конференция «Евразийский Ресторанный Форум», в которой приняли участие успешные владельцы ресторанов и сетей, топ-менеджеры и шеф-повара из разных регионов России, завершилась. Но вопросы, которые хочется обсудить отдельно, остались. Если для борьбы с ковидом власти введут QR-коды, ресторанная сфера может снова просесть, как в прошлом году. Пора думать про альтернативные доходы. Когда правильно начинать инвестировать?

Андрей Цуран: Инвестировать нужно всегда. Чем раньше мы начинаем, тем стабильней и выше результат. В инвестициях важны три момента: наличие целей, правильный подбор инструментов и, самое главное, постоянство. Важно понимать, что инвестиции в фондовый рынок — это не «игра на бирже», а вложения в бизнес самых успешных и прибыльных мировых компаний.

Инвестиции — лучший способ сформировать себе «подушку безопасности», создать «личный пенсионный фонд» либо просто всегда иметь альтернативный источник дохода, не подверженный влиянию рисков, присущих вашему бизнесу.

Для примера: максимально пассивное вложение — покупка индекса американских акций S&P500 — за последние 14 лет принесло инвесторам среднюю доходность в 9,8% годовых в долларах США. Ни один депозит за такой промежуток времени не дал бы так заработать. И, повторюсь, это именно пассивные инвестиции. При профессиональном подборе «ингредиентов» инвестиционного портфеля и активном управлении можно заработать гораздо больше.

Андрей Бова: Какие компетенции нужны человеку, который отлично знает, что за продукты нужны для вкусного блюда, но абсолютно не в курсе, как подобрать ингредиенты для сбалансированного портфеля?

Андрей Цуран: Андрей, в каждой отрасли важен профессионализм и опыт. Вы — безусловный профессионал в создании новых вкусов, мы — профессионалы в создании инвестиционных решений. Вы смешиваете совершенно разные, но тщательно подобранные продукты, чтобы получить аппетитное блюдо, которое будет приятно удивлять гостей ресторана. А мы при помощи команды аналитиков отбираем инструменты на рынке, «миксуя» их в нужной пропорции и создавая портфели под задачи каждого инвестора.

Поэтому мы готовы подобрать решение абсолютно для каждого и под любые задачи. От максимально консервативных вложений со 100% защитой капитала до высокодоходных портфелей, от размещения на короткие сроки до формирования капитала с целью его передачи по наследству.

Андрей Бова: Сейчас из каждого чайника, звучит информация про инвестиции. Как не пострадать от плохих финансовых советов?

Андрей Цуран: Идентифицировать, распознавать их. Например. Первый плохой совет — инвестировать на «хайпе». Некоторые, изучая новости и социальные сети, в том числе телеграм-каналы, торопятся инвестировать в какой-либо актив лишь из-за того, что компания в настоящее время у всех на слуху.

Инвестируя, ориентируясь лишь на громкое имя, без должного анализа и хорошей диверсификации портфеля, можно стать жертвой пустого ажиотажа, потерять деньги и разочароваться.

Второй плохой совет — инвестировать через сомнительные компании, предлагающие вам космические доходы и не сообщающие ничего о рисках. Перед тем, как принимать решение о работе с брокерской или инвестиционной компанией, нужно, как минимум, проверить следующее: у компании должна быть лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг, выданная Банком России. Также стоит посмотреть, какое место она занимает в рейтингах Мосбиржи. Как давно работает? Проводит ли инвестиционное профилирование клиентов? Рассказывают ли им про риски и т.д.

Третий плохой совет — инвестировать на короткий срок в рисковые инструменты (например, вложить все деньги в акции на 3 месяца). Быстро «поднять денег», следуя такому «анти-совету», вряд ли получится, а вот понести потери – легко. Ведь акции могут являться генератором доходности лишь в средней и длинной временной перспективе. Кроме того, они должны включаться в портфель вместе с более консервативными инструментами, например, облигациями, для достижения большей защищённости инвестиций и предсказуемости результата.

Андрей Бова: Наверное, про доллары не спрашивает только ленивый. Но все-таки, когда их покупать и в каком количестве?

Андрей Цуран: Стратегически самыми подходящими моментами для покупки долларов являются периоды, когда рубль укрепляется. Вместе с тем сказать на перспективу, в какой̆ именно день, месяц или время года покупать валюту, чтобы это было наиболее выгодно, практически невозможно. Можно лишь заметить, что, как правило, в 20-х числах каждого месяца рубль получает поддержку со стороны налогового периода, когда компании конвертируют валюту в рубли для осуществления налоговых платежей̆. При этом говорить, что в это время курс будет наиболее выгодным, нельзя — на курс может действовать масса других факторов — цены на нефть, геополитика, действия регулятора, сальдо счета текущих операций РФ и др.

Самый оптимальный вариант — покупать валюту системно, небольшими частями. Например, каждый месяц. В этом случае, на длительном горизонте мы получим усредненный курс.

Андрей Бова: Говорят, инвестировать нужно, во что веришь. Я 20 лет занимаюсь приготовлением еды и управлением в области ресторации, в рынок питания я верю. Каким образом можно инвестировать в него? Какие крупные компании в этой отрасли интересны инвесторам?

Андрей Цуран: Сейчас на рынке можно найти интересные компании практически из любого сектора экономики, в том числе, и из индустрии питания и гостеприимства. У нас есть широкая аналитика, как по компаниям, производящим продукты, так и по ведущим производителям алкоголя и сетям общественного питания.

Конкретные идеи мы сможем назвать только на индивидуальной встрече, определив ваш инвестиционный профиль, инвестиционные цели и ожидания по доходности.

Отдельно стоит отметить, что можно покупать отдельные перспективные компании в интересующем нас секторе, а можно купить сектор целиком — таким образом, мы можем сразу получить диверсифицированный портфель и уйти от рисков какого-то конкретного бизнеса. Это делается при помощи биржевых фондов — ETF либо ПИФов.

Андрей Бова: Что общего между кулинарией и инвестициями?

Андрей Цуран: И то, и другое с одной стороны искусство, а с другой — постоянная ежедневная работа. И если войти во вкус и понять, какие рецепты удаются, начать действовать с умом, остановиться невозможно.

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