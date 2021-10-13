Мир негатива: почему в новостях говорят только о плохом

Негативные новости нужны в первую очередь нам самим, доказывают исследования. Но всегда важно помнить, что на планете, на которой живут 8 млрд человек, происходит и хорошее.

Крис Бейли, писатель и блогер, рассуждает о том, как мы относимся к негативной информации.

— Мы слышим в основном негативные новости, это никого не удивляет. Но поражает объем негатива. Я подумал об этом перед тем, как посмотреть ежедневный получасовой выпуск канадских новостей. Программа с лихвой оправдала мои ожидания: ни одной хорошей новости, ни одного положительного сюжета. Только один нейтральный.

Конечно, сейчас непростое время, но сложности и трагедии есть всегда. Меня просто восхищает склонность СМИ к негативу. Еще в 1965 г. исследователи Йохан Галтунг и Мари Холмбо Руге определили негативность как центральный компонент того, что делает историю «достойной освещения в печати». Когда в 2001 г. группа исследователей предложила пересмотреть эту модель новостной привлекательности, они удаляли и добавляли разные переменные — но «негативность» оставалась неизменной.

Вокруг нас так много негативных новостей по одной причине: мы реагируем на такие истории сильнее, чем на положительные или нейтральные.

Негативные истории связаны с нами на более глубоком уровне — возможно, потому, что в процессе эволюции мы были сконцентрированы на угрозах в окружающей среде. Выбирая негативные новости, средства массовой информации вызывают биологическую реакцию — и это повышает вероятность того, что человек подпишется, нажмет и поделится.

Хотя на каком-то уровне мы предпочитаем позитивный контент, цифры этого не подтверждают. Один анализ журнала Maclean’s показал, что номеров с негативными обложками продается значительно больше, чем с нейтральными или позитивными:

Но, независимо от потенциальной полезности негативных новостей, их обилие может повлиять на психическое здоровье. Это подтверждают два исследования:

Было обнаружено, что участники, которые в течение шести или более часов смотрели новости о взрывах на Бостонском марафоне, испытывали больший стресс, чем те, кто реально в нем участвовал.

Другое исследование показало, что просмотр репортажей о террористических актах в стране привел к развитию у зрителей посттравматического стрессового расстройства.

Негативные новости не только влияют на психическое здоровье, но и создают искаженную картину мира. На нашей планете почти восемь миллиардов человек, при таком большом количестве людей и опыте каждого гарантированно будут события, охватывающие весь эмоциональный спектр, от исключительно положительных до отвратительно негативных. Не все в мире так ужасно.

Разумеется, это не обесценивает важность или влияние негативных событий. Но, если посмотреть на конкретный день своей жизни, он может выглядеть совсем иначе. Не ужасным, а нормальным.

Какие-то дни наполнены событиями, какие-то — стрессом или тревогой, но, тем не менее, жизнь продолжается, как и обычно. Определенный негатив есть всегда, но он не абсолютен.

В следующий раз, просматривая новости, вспомните, какое огромное влияние этот негатив может оказать на вашу психику. Доведенные до крайности, новости не только дают искаженное представление о том, что важно, но и лишают нас ментальных ресурсов, которые нужны, чтобы что-то изменить.

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