Силовики смогут блокировать любые денежные переводы на 10 дней без решения суда

Воспользоваться этим способом они смогут при угрозе общественной безопасности, к которой относят терроризм и торговлю наркотиками. Если блокировка произошла с нарушениями — через 48 часов ее снимут.

Вскоре силовики смогут блокировать денежные переводы любого россиянина на 10 дней без объяснения причин. Главным критерием противоправного денежного перевода станет «возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний». Законопроект с соответствующими изменениями уже разработал Росфинмониторинг.

Решение о блокировке операций смогут принимать руководители Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также их заместители и отдельные руководители территориальных подразделений указанных ведомств.

Если такой вред будет существенным, а «решение о приостановлении операций сможет его предотвратить», то ситуация будет рассматриваться как «не терпящая отлагательства». К чрезвычайным ситуациям относятся подготовка к совершению террористического акта или сбыт партии наркотиков. Для совершения операций силовики должны будут передавать свои решения в банки — по аналогии с предоставлением банкам перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности.

После блокировки в течение суток силовики должны будут передавать сообщение о причине Генеральной прокуратуре. Ведомство сможет оспорить решение, если оно принималось с нарушением законодательства. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов. В пояснительной записке к документу указано, что внесудебная блокировка операций будет действовать только 10 дней, «поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами». По истечении этого срока блокировка может продолжить действовать только по решению суда.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет физическим лицам переводить деньги другим физическим лицам через так называемые анонимные кошельки, при проведении упрощенной идентификации, напоминает Lenta.ru. С августа 2020 года пополнить такие кошельки можно только при условии идентификации личности. Речь идет о таких системах, как Юmoney (в прошлом — «Яндекс.Деньги»), «QIWI-Кошелек», WebMoney, PayPal и VK Pay. Введение мер связано с борьбой с отмыванием денег и финансированием нелегальных организаций. Изменения были внесены в закон «О национальной платежной системе».

Месяц назад Центробанк опубликовал критерии, по которым банки должны выявлять и предотвращать платежные операции, направленные на перевод средств в адрес теневого бизнеса. Теперь ЦБ может блокировать счета пользователей, если их действия попадают под один или несколько пунктов, признанных «подозрительными». Например, снять деньги в течение 12 часов после получения или получить переводы от нескольких физлиц за короткий промежуток времени, сообщал DK.RU.

Эксперты считают, что продвигаемая регулятором Система быстрых платежей позволит Центробанку эффективнее контролировать движение денег, а в случае необходимости применять санкции.