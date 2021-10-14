Как избежать обвинений в дроблении. Пошаговая инструкция от Ярослава Савина

Юридическая модель ГК должна соответствовать реальным бизнес-процессам. Соблюдением этого правила мы вычеркиваем сразу пять признаков искусственного дробления, четыре из которых — «снайперские».

Центр taxCOACH и DK.RU продолжают открытый бизнес-курс «Пять правил построения группы компаний без признаков искусственного дробления». Публикации курса сопровождаются видеоматериалами. Все 30 серий смотрите на youtube-канале «Ярослав Савин» и на портале DK.RU.

В ближайших выпусках мы говорим о пяти правилах построения группы компаний без признаков дробления, которые сформулированы на основе обобщения 450 арбитражных дел за 2017-2020 гг. и опыте 300 проектов по структурированию бизнеса Центра taxCOACH за 13 лет.

Первое правило: соответствие юридической модели реальным бизнес-процессам

Ярослав Савин, руководитель Центра структурирования бизнеса и налоговой безопасности taxCOACH:

— Что обычно не так с соответствием юридической модели бизнес-процессам и с какими критериями искусственного дробления это связано?

Основная проблема (из того, что мы видим в арбитражной практике и в собственных проектах) — неестественная фрагментация между субъектами группы компаний. Это когда в угоду деления выручки между потенциальными «спецрежимниками» по сути единый бизнес-процесс «растягивается» на юридически разные субъекты. Как следствие, появляются случаи совместительства, миграция ресурсов (когда имущество, имущественные комплексы, оборудование мигрируют между разными субъектами) и их смешивание (когда нельзя, например, гарантированно идентифицировать принадлежность запасов на складе), а также дублирование функций.

Ярчайшим и наиболее циничным примером может послужить гостиничное хозяйство, в котором группа компаний создана на основе обособления в разные субъекты отдельных этажей в общем-то единого гостиничного комплекса — с единым сайтом, телефоном, обслуживающими функциями (вплоть до клининга), точкой входа для поставщиков (консолидированный закуп), общими финансами, миграции/совместительством сотрудников и т.д.

В производстве — в экстремальном варианте — это может выглядеть как обособление отдельных участков производства, представляющих собой не отдельные бизнес-процессы, а скорее отдельные операции единого цикла. Либо второй вариант: обособление с дублированием процессов (например, сборкой всех видов продукции занимаются два участка, оформленных как ИП).

Соответственно, кроме того, что территориальное обособление сложно продемонстрировать, так еще налогоплательщик столкнется со смешиванием либо сырья, либо конечного результата, с миграцией сотрудников (подмена заболевшего или ушедшего в запой) и т.п.

Вторая, сопутствующая проблема: фактические точки начала и окончания бизнес-процессов не совпадают с субъектным составом группы компаний.

Например, следуя желанию по какой-то причине разделить пять последовательных процессов на несколько компаний, основатель бизнеса создал их всего три. Почему? Потому что он, не владея инструментами обеспечения владельческого контроля, столкнулся с ограничениями по количеству «доверенных» лиц, которых он морально готов сделать «учредителями» и/или директорами. Таких нашлось всего два. Брат жены и школьный приятель. А еще один — реальный управленец.

Таким образом пять процессов так или иначе будут растянуты между тремя компаниями и высока вероятность, что границы процессов не совпадут с субъектным составом группы компаний.

Даже если не имелась в виду налоговая экономия, но так получилось, что новые субъекты применяют УСН, считайте, что вы «с пола подняли» налоговые риски в контексте дробления. Когда налоговый орган вызовет на допрос сотрудников, они назовут своим фактическим руководителем реального владельца бизнес-процесса, который не будет руководителем юридически. Как следствие инспекция заподозрит в ваших действиях создание фиктивных структур с целью получения налоговой выгоды.

Наконец, бизнес-процессы можно условно разделить на основные (в результате которых непосредственно создается добавленная стоимость) и вспомогательные (все обслуживающие и стандартизирующие процессы, смазывающие колесики — бухгалтерские, юридические, ИТ, клининг, ОТК и даже call-центр, например, если это не продажи, а сервисное сопровождение клиента… и так далее).

Вспомогательные процессы мы упоминаем не просто так. Поскольку они не выстраиваются в стройную цепочку создания добавленной стоимости, постольку при построении группы компаний нас будут интересовать дополнительные условия — где, кому, как часто, за чей счет они нужны. Это позволит в конечном счете принять адекватное решение об их обособлении.

Что потребуется для выполнения Первого правила построения бизнеса без признаков дробления:

1 | При обособлении бизнес-процесса/группы связанных бизнес-процессов в отдельный субъект нужно убедиться в наличии на выходе конкретного, уникального результата. Допустим, у нас есть два традиционных для нас канала продаж. Создаем новый — интернет-магазин: это другие процессы, другие ресурсы, другая технология, смещенный фокус по клиентам. Как следствие — другой результат.

2 | Предполагаемое количество субъектов группы компаний должно определяться не числом субъектов, которые смогут применять специальные режимы налогообложения (по выручке, числу сотрудников или стоимости имущества), а количеством реальных владельцев бизнес-процессов (в третьем и четвертом правилах будем учиться наделять их ресурсами и ответственностью).

3 | Минимизация случаев «умышленного» совместительства. Оно возникает либо из желания сэкономить (зачем нам два технолога, или энергетика, или специалиста по охране труда? Нам одного хватит), или для обеспечения «надсмотра» (доверенный бухгалтер в трех компаниях, все же доступ к счету…).

4 | Определение места, роли и условий доступа основных бизнес-процессов к вспомогательным.

Выполнение первого правила — соответствие бизнес-процессам, его очертаниям, позволяет исключить следующие пункты из нашего рейтинга топ-30 критериев искусственного дробления:

1 | Отсутствие расходов, обязательных для соответствующего вида деятельности.

28-е место (упоминается ФНС в 6% дел, вменяется судом — в 100% случаев, это так называемый «снайперский» признак дробления)

В самом банальном случае речь об использовании «полочных» компаний, то есть созданных формально, для вида. Наполнение такой компании людьми, но с обособлением в нее неестественно фрагментированных процессов приводит к тем же результатам.

2 | Произвольное движение товаров в группе компаний.

23-е место (упоминания — 9,6%, вменено — 96%)

Особенно часто всплывает в розничных сетях — миграция товаров между магазинами, разделенными между разными субъектами. В общепите, когда передается сырье между кафе/ресторанами, если в одном избыток, а в другом закончилось. С точки зрения реальных бизнес-процессов так кажется эффективнее, однако также в этот момент забывается, что точки разделены между отдельными ИП или компаниями.

3 | Деление единого производственного процесса.

21-е место (упоминания — 11%, вменено — 100%, снова «снайперский» признак дробления)

Его мы уже проговорили в двух типичных вариантах выше, не будем повторяться.

4 | Контроль финансовых потоков.

15-е место (упоминания — 18%, вменено — 100%, «снайперский» признак)

Обычно констатируется как следствие закупа обратным счетом сбытовыми звеньями. Если сбытовые процессы разделены между несколькими лицами искусственно (дублирование) без реальной управленческой подоплеки (в том числе с точки зрения утверждения «один процесс = один владелец процесса»), то деление товарных потоков становится возможным только обратным счетом — в течение, допустим, операционного дня с разных лиц клиентам отгружаем, а в конце дня с единой закупочной компании оформляем передачу «сбытовикам» уже проданных материальных ценностей (ТМЦ).

5 | Фиктивность отношений в группе компаний, недействительность сделок.

7-е место (упоминания — 33,3%, вменено — 100%, «снайперский» признак)

Речь снова либо о создании «полочных» компаний, либо об обособлении в отдельные лица неестественно фрагментированных процессов, потому что руководствовались лишь налоговыми последствиями. Например, часть сбытовых функций отделили от основного Торгового дома, а затем обе компании объединили договором простого товарищества (допустим, хотели на новой компании оптимизировать налоги с доходов, поскольку договор простого товарищества позволит ей применять УСН). Но фактически никакой совместной деятельности не велось — процесс сбыта был неделимым.

Как следствие: клиенты одни и те же, сотрудники задействованы пересекающиеся, логистика тоже одна, как и вспомогательная инфраструктура (офис, ИТ, телефоны и т.д.). Налицо фиктивность отношений из-за невыполнения первого правила.

***

Важность соблюдения правила о соответствии юридической модели реальным бизнес-процессам можно считать доказанной. Поскольку его соблюдением мы вычеркиваем сразу пять признаков искусственного дробления, из которых четыре (!) относятся к «снайперским», то есть в 100% случаев будут положены судом в основу «обвинительного» решения. При доказанности, конечно… Хотя, возможно, вы скажете: мы согласны, но тогда…

За 13 лет мы кое-что знаем и об этих «но», поверьте. С ними мы последовательно разберемся в оставшихся четырех правилах.

Следующая серия видео-курса выйдет во вторник, 19 октября. Смотрите в youtube-канале «Ярослав Савин» и читайте на портале DK.RU.