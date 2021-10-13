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СвЖД с начала 2021 г. увеличила выплаты налогов в бюджеты регионов

СвЖД с начала 2021 г. увеличила выплаты налогов в бюджеты регионов
Иллюстрация: pixabay.com

За девять месяцев 2021 г. Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 17,5 млрд руб. (+14% к аналогичному периоду 2020 г.).

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В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 8,5 млрд руб., в том числе в бюджеты субъектов:

  • в бюджет Свердловской области 3,3 млрд руб.;
  • в бюджет Пермского края 1,4 млрд руб.;
  • в бюджет Тюменской области 1,4 млрд руб.;
  • в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1,6 млрд руб.;
  • в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,8 млрд руб.

При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2021 г. для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 65,9 млрд руб. (включая покупку современного подвижного состава).

Ранее DK.RU писал, что в Свердловской области пассажиры элетричек активно пользуются услугой перевозки домашних животных. 

 

Автор: Александра Клименко
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