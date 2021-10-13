СвЖД с начала 2021 г. увеличила выплаты налогов в бюджеты регионов

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За девять месяцев 2021 г. Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 17,5 млрд руб. (+14% к аналогичному периоду 2020 г.).