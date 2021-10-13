СвЖД с начала 2021 г. увеличила выплаты налогов в бюджеты регионов
За девять месяцев 2021 г. Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 17,5 млрд руб. (+14% к аналогичному периоду 2020 г.).
В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 8,5 млрд руб., в том числе в бюджеты субъектов:
- в бюджет Свердловской области 3,3 млрд руб.;
- в бюджет Пермского края 1,4 млрд руб.;
- в бюджет Тюменской области 1,4 млрд руб.;
- в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1,6 млрд руб.;
- в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,8 млрд руб.
При этом ОАО «РЖД» остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2021 г. для нужд холдинга «РЖД» планируется приобрести продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 65,9 млрд руб. (включая покупку современного подвижного состава).
Ранее DK.RU писал, что в Свердловской области пассажиры элетричек активно пользуются услугой перевозки домашних животных.