В Екатеринбурге российские промышленники и французские бизнесмены обсудили greentech

Международная встреча состоялась в Екатеринбурге не просто так. Урал расценивают как потенциального гиганта зеленой индустрии будущего.

На Среднем Урале прошли переговоры между российскими и французскими компаниями в сфере greentech «Трианон Стартап».

На площадке резиденции губернатора Свердловской области прошел четвертый деловой форум «Трианон Стартап» по обмену «зелеными технологиями» между молодыми компаниями Франции и крупными российскими предприятиями. В нем приняли участие 11 отечественных компаний, представляющих сферы металлургии, машиностроения и энергетики, и 7 французских стартапов, презентующих комплексные технологии по охране окружающей среды. Оператором встречи выступила Уральская торгово-промышленная палата.

Форум — пилотный региональный проект российско-французской платформы «Трианонский диалог», которую основали президенты России и Франции для расширения сотрудничества. Ранее встречи проходили в Версале и Москве.

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье объяснил выбор столицы Среднего Урала для новой встречи наличием большой промышленной истории региона и его глубокими инженерными традициями.

Благодаря таланту, творчеству инженеров и исследователей, уральским традициям изобретательства, промышленным ноу-хау Россия и Урал потенциально могут стать гигантами зеленой индустрии завтрашнего дня. Екатеринбург — город с яркой индивидуальностью, он отличается удивительной динамичностью, находится на одном уровне с настоящим и открыт для мира, — отметил дипломат.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов считает, что форум сможет пополнить копилку общих проектов Свердловской области и Франции, расширить трек регионального партнерства с европейской страной.

Мы знаем, что французское правительство взяло курс на лидерство в вопросах развития «зеленых технологий», и нам интересен путь, который французские предприятия уже прошли. На следующий год «Трианон Стартап» пройдет в Тулузе, и туда свои технологии привезут уже наши, свердловские, компании, — сказал министр.

На встрече, которая прошла в формате В2В, все компании провели переговоры, которые стороны оценили как «полезные, важные, с хорошими перспективами».

Вице- президент Уральской ТПП Светлана Окулова заметила, что в последнее время увеличилось количество обращений в Палату именно по экологическим экспертизам, по энергосберегающим технологиям, что говорит о несомненной актуальности такого направления международного сотрудничества.

В контексте сохранения статуса Свердловской области как главного промышленного центра страны, развитие эко-экспертизы и содействие принципам устойчивого развития составляет основу дальнейшего экономического роста региона и сохранения его инвестиционной привлекательности, — подчеркнула Светлана Окулова.

Ранее DK.RU писал о том, что прорывные технологии, разработанные уральскими учеными, оценили в правительстве РФ. Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы» в 2021 г. продолжит получать господдержку.