Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
71,85
83,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге российские промышленники и французские бизнесмены обсудили greentech

В Екатеринбурге российские промышленники и французские бизнесмены обсудили greentech
Иллюстрация: DK.RU

Международная встреча состоялась в Екатеринбурге не просто так. Урал расценивают как потенциального гиганта зеленой индустрии будущего.

#ТЕХНОЛОГИИ#ЭКОЛОГИЯ#НОВОСТИ

На Среднем Урале прошли переговоры между российскими и французскими компаниями в сфере greentech «Трианон Стартап».

На площадке резиденции губернатора Свердловской области прошел четвертый деловой форум «Трианон Стартап» по обмену «зелеными технологиями» между молодыми компаниями Франции и крупными российскими предприятиями. В нем приняли участие 11 отечественных компаний, представляющих сферы металлургии, машиностроения и энергетики, и 7 французских стартапов, презентующих комплексные технологии по охране окружающей среды. Оператором встречи выступила Уральская торгово-промышленная палата.

Форум — пилотный региональный проект российско-французской платформы «Трианонский диалог», которую основали президенты России и Франции для расширения сотрудничества. Ранее встречи проходили в Версале и Москве.

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье объяснил выбор столицы Среднего Урала для новой встречи наличием большой промышленной истории региона и его глубокими инженерными традициями.

Благодаря таланту, творчеству инженеров и исследователей, уральским традициям изобретательства, промышленным ноу-хау Россия и Урал потенциально могут стать гигантами зеленой индустрии завтрашнего дня. Екатеринбург — город с яркой индивидуальностью, он отличается удивительной динамичностью, находится на одном уровне с настоящим и открыт для мира, — отметил дипломат.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов считает, что форум сможет пополнить копилку общих проектов Свердловской области и Франции, расширить трек регионального партнерства с европейской страной.

Мы знаем, что французское правительство взяло курс на лидерство в вопросах развития «зеленых технологий», и нам интересен путь, который французские предприятия уже прошли. На следующий год «Трианон Стартап» пройдет в Тулузе, и туда свои технологии привезут уже наши, свердловские, компании, — сказал министр.

На встрече, которая прошла в формате В2В, все компании провели переговоры, которые стороны оценили как «полезные, важные, с хорошими перспективами».

Вице- президент Уральской ТПП Светлана Окулова заметила, что в последнее время увеличилось количество обращений в Палату именно по экологическим экспертизам, по энергосберегающим технологиям, что говорит о несомненной актуальности такого направления международного сотрудничества.

В контексте сохранения статуса Свердловской области как главного промышленного центра страны, развитие эко-экспертизы и содействие принципам устойчивого развития составляет основу дальнейшего экономического роста региона и сохранения его инвестиционной привлекательности, — подчеркнула Светлана Окулова.

Ранее DK.RU писал о том, что прорывные технологии, разработанные уральскими учеными, оценили в правительстве РФ. Уральский межрегиональный научно-образовательный центр (УМНОЦ) «Передовые производственные технологии и материалы» в 2021 г. продолжит получать господдержку.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»«В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»
  • Самолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжилиСамолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжили
  • «Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»«Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»
  • «Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП«Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.