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Сбербанк профинансировал обновление стадиона «Калининец»

проект обновления СОК «Калининец»
проект обновления СОК «Калининец». Иллюстрация: ЕАН

СОК «Калининец» ждут серьезные перемены: на территории появятся крытый спорткомплекс более 6 тыс. кв.м., разминочный стадион для метания спортивных снарядов и т.д. Сбер выделил на работы 730 млн руб.

#СПОРТ#УНИВЕРСИАДА#НОВОСТИ

Подготовку стадиона «Калининец» к Универсиаде профинансирует Сбербанк. Он уже выдал подрядчику, группе компаний «Астра», банковскую гарантию и открыл кредитную линию на финансирование контракта по реконструкции легкоатлетического стадиона и строительству административно-бытового сооружения на территории СОК «Калининец».

Управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко рассказал, что общая сумма финансирования составит 730 млн руб., работы будут проводиться в рамках подготовки спорткомплекса к Универсиаде.

Генеральный директор ГК «Астра» Денис Стробыкин рассказал, что на территории «Калининца» появится крытый спорткомплекс площадью более 6 тыс. кв.м. и новый корпус с трибунами и навесом. Неподалеку появится разминочный стадион для метания спортивных снарядов, площадки под тентовые конструкции и временные трибуны.

Напомним, Екатеринбург передаст организаторам соревнований следующие объекты:

  • МАУ «СОК «Калининец»;
  • бассейн комплекса, который в перечне идет отдельным пунктом;
  • крытый каток МБУ СШ «Юность»;
  • бассейн школы «Юность»;
  • МАУ «ФОК «Соболь»;
  • Театр юного зрителя.

Первые пять объектов, видимо, станут тренировочными площадками для команд, ведь для соревнований готовят более масштабные комплексы. В Театре юного зрителя, судя по всему, будет проходить культурная программа для участников соревнований и гостей города.

Для соревнований в водных видах спорта в Деревне Универсиады сейчас сооружается специальный Дворец водных видов спорта, соответствующий стандартам, по которым можно проводить мероприятия международного уровня.

Средства на проведение международного спортивного события Екатеринбургу выделили из федерального бюджета. Так, на строительства двух спортивных объектов — Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики — выделено около 10 млрд руб.

Автор: Александра Клименко
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