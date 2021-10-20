Дышите, играйте в шахматы, нюхайте кофе. Как восстановиться после COVID

150 тыс. свердловчан уже переболели CОVID. Кто-то перенес болезнь тяжело, кто-то даже не почувствовал — узнал случайно, сдав ПЦР-тест. Но реабилитация нужна каждому пациенту, уверены медики.

COVID ворвался в мир стремительно. Пока врачи искали схемы для быстрого и эффективного лечения, выяснилось: просто «убить» вирус в человеке — недостаточно для выздоровления. И в этом, пожалуй, основное отличие COVID от других ОРВИ: восстановление организма на уровень «до инфицирования» длится от четырех недель до бесконечности. Пока никто не может сказать, как отразится перенесенное заболевание на здоровье людей через 5-10-15 лет. Уже сейчас наблюдаются самые разные последствия — от нарушений сна и подавленного состояния до инсульта и неправильной работы легких. Как с этими последствиями жить и какие меры предпринять, чтобы минимизировать негативные проявления — об этом DK.RU поговорил со специалистами клиники «УГМК-Здоровье». Нашими консультантами стали Инна Еганова, детский врач-невролог, и Сергей Лазарев, медицинский психолог, инструктор Центра Когнитивных технологий.

Сегодня словосочетание «постковидный синдром» постоянно встречается в публикациях СМИ, в интервью медиков, звучит с экранов. Что включает в себя этот термин? На что жалуются те, кто перенес COVID?

Сергей Лазарев: Начну с того, что с постковидным синдромом сталкиваются как пациенты, которые болели тяжело, так и те, кто перенес в легкой форме. В основном жалуются на одышку, общую слабость, быструю утомляемость, аносмию — потерю обоняния, и различные когнитивные нарушения: ухудшение памяти, внимания, расстройства восприятия и т. п.

Наиболее частые постковидные жалобы, связанные с когнитивными функциями: ✅ астения, общая хроническая усталость, снижение работоспособности, непереносимость физических и психических нагрузок; ✅ ухудшение восприятия, внимания, памяти, расстройства мышления, воображения, речи, «brain fog» («туман в голове»); ✅ посттравматическое стрессовое расстройство и схожие состояния, связанные с переживанием изменений социальной жизни из-за COVID (потеря работы или снижение работоспособности, финансовые проблемы, столкновение с угрозой жизни и здоровью и др.). Проявляются тревогой, фобиями, депрессией, нарушением сна и аппетита.

Уже понятно, с чем связана такая симптоматика?

С. Л.: — Коронавирус проникает через систему обоняния и повреждает нервную ткань, периферические и глубокие отделы головного и спинного мозга. В результате нарушается связь между нервными клетками, нейронами - разрушаются нейронные сети. А это, по сути, основа высших психических функций: восприятия, воображения, речи, мышления, и, соответственно, познавательных процессов.

Существуют ли уже какие-то протоколы реабилитации ковидных больных?

С. Л: — Реабилитация требуется всем, кто переболел коронавирусом. Неважно, в легкой или тяжелой форме. У нас есть программы, которые помогают в восстановлении людям, у которых после болезни возникли нарушения в работе внутренних органов, и тех, кто, казалось бы, не испытывает серьезных проблем со здоровьем, но не может вернуться к привычному ритму жизни. Как раз для таких пациентов мы разработали специальную программу. Она рассчитана и на взрослых, и на детей, и включает в себя консультации специалистов и комплекс из трех курсов реабилитации: ритмотерапию на нейротренажере «Интерактивный метроном», биоакустическую коррекцию, нейрореабилитацию по методу «Нейропорт».

Как это работает?

С. Л.: — Все дело в свойстве мозга адаптировать свою структуру, формировать новые нейронные связи в течение всей жизни. По сути, это процесс организации альтернативных маршрутов в сетях нейронов, способствующий восстановлению утраченных навыков. Но важно вернуть утраченные когнитивные и двигательные навыки в том виде, какими они были до заболевания или даже улучшить. Здесь не стоит полагаться на авось и думать, что мозг самостоятельно восстановится, «все само пройдет». Не пройдет. Безусловно, рано или поздно мозг перезагрузится, но пойдет по пути наименьшего сопротивления: восполнит функции ровно настолько, насколько это будет необходимо организму для базового функционирования.

Человек прилагает столько сил, чтобы научиться танцевать, водить машину, решать задачи, изучать иностранные языки! Без новых усилий мозг не сможет восстановит все функции. Нужна систематическая, направленная реабилитационная тренировка. Именно такую и дают нейротренажеры.

Нейротренажер «Интерактивный метроном» позволяет восстановить утраченную вследствие повреждения нервной ткани способность к неосознанному восприятию времени. «Наш мозг имеет «внутренние часы», которые отслеживают различные интервалы времени, от миллисекунд до часов. Временная обработка сигналов, или таймирование, используется организмом для пробуждения и засыпания, работы внимания, понимания и запоминания информации, обработки речи, координации движений, понимания пространства вокруг и многого другого. Следовательно, восстановление способности к таймированию положительным образом сказывается на реализации всех указанных выше функций», — поясняет Сергей Лазарев.

Биоакустическую коррекцию часто называют «музыкой мозга». Во время сеанса пациенту надевают на голову электроэнцефалографические электроды, с которых снимается энцефалограмма. Затем специальная программа переводит эти параметры в звук, получается некая музыка, включают пациенту, и он воспринимает ее через уши. В результате мозг запускает процесс самовосстановления. После занятий на тренажере улучшается память и способности к концентрации внимания, увеличивается скорость мышления. Кроме того, занятия активизируют работу автономной (или вегетативной) нервной системы, которая отвечает за оптимальную работу всех внутренних систем: дыхательную, сердечно-сосудистую, пищеварительную, выделительную. Как результат — улучшается качество сна, нормализируется аппетит, уменьшаются головные и мышечные боли, стабилизируется давление, восстанавливается физиологичная схема дыхания.

Нейрореабилитация по методу «Нейропорт» также имеет в своей основе активацию механизмов нейропластичности.После занятия отмечаются улучшения со стороны двигательной активности, координации движений, походки, точности и плавности движений рук, например – при письме.

Многие из тех, кто перенес COVID, жалуются на то, что обоняние восстанавливается очень долго. Причем у кого-то не в полной мере или с искажениями. Это можно как-то исправить?

Инна Eганова: Причин потери обоняния после короновирусной инфекции несколько. Одна из них — поражение обонятельных луковиц, которые принимают сигналы от рецепторов. Также происходят изменения в гиппокампе — это зона мозга, которая учувствует в механизмах формировании эмоций и консолидации памяти. Нарушения в работе гиппокампа вызывают в том числе искажение восприятия запахов, когда привычные приятные запахи становятся отвратительными.

Для восстановления обоняния нужно активировать нейроны обонятельной луковицы, восстанавливать нейронные связи и «сенсорную память». Тренажеры для мозга как раз это делают.

Через какое время после перенесенной инфекции можно заниматься восстановлением когнитивных функций?

И. Е.: Это можно делать даже тогда, когда диагноз окончательно не снят — конечно, если человек находит в себе силы для занятий. Чем раньше мы начнем помогать нашему мозгу, тем быстрее он сможет восстановить свои функции.

Пациентам с любым набором симптомов показана дыхательная гимнастика. Также нужно тренировать мозг. улучшая его нейропластичность.

Скажем, для восстановления обоняния мозг должен «вспомнить» запах. Чтобы помочь ему, необходимо вдыхать натуральные и достаточно интенсивные ароматы — кофе, чеснок, мята, цитрусовые — по 7-10 секунд, не реже 2-3 раз в день. Для улучшения памяти нужно читать, вспоминать стихи, разгадывать загадки, играть в настольные игры (стратегии), шашки, шахматы. Любое новое хобби также очень полезно!

Обязательно нужна умеренная системная физическая нагрузка, например, утренняя гимнастика. Невозможно восстановить функцию мозга, не давая нагрузку на тело!