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Уральскому бизнесу расскажут, как минимизировать риски при участии в госторгах

Уральскому бизнесу расскажут, как минимизировать риски при участии в госторгах
Иллюстрация: Адвокатская контора № 22 «Магнат» СОКА

Антимонопольные органы не обременяют процесс доказывания картельных сговоров поиском прямых доказательств. Для констатации нарушения им достаточно проанализировать ряд косвенных факторов.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ
Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России, Адвокатская контора № 22 «Магнат» СОКА и DK.RU приглашают посетить деловую дискуссию, посвященную вопросам минимизации рисков для бизнеса при участии в государственных и муниципальных торгах. Мероприятие состоится в рамках XIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале», 19 октября в Ельцин Центре с 9.30 до 13.30. Для участия в дискуссии необходима регистрация.
 
Спикеры осветят важные темы для компаний, участвующих в государственных и муниципальных торгах:
 
  1. Ограничение конкуренции и иные нарушения антимонопольного законодательства, допускаемые на торгах. Практика ФАС и судов.
  2. Риски для руководителей и сотрудников компаний при недобросовестной конкуренции на торгах. 
  3. Соотношение административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о торгах. Квалифицирующие признаки. Размер ответственности.
  4. Суть реального антимонопольного комплаенса и необходимость его внедрения в компаниях.
Обсуждение этих тем с бизнесом видится особенно важным на фоне последних громких дел о картельных сговорах. Нарушения антимонопольного законодательства часто допускаются предпринимателями в виду неосведомленности об изменениях в законодательстве в сфере закупок. Меняются и подходы антимонопольных органов к выявлению нарушений. Бизнесу необходимо на эти изменения своевременно реагировать.
 
Место: Ельцин-центр, медиа-зал, 3 этаж.
Дата: 19 октября 2021 г.
Время: с 10 до 13.30.
Регистрация и приветственный кофе с 09.30.
Автор: Гринина Ирина
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