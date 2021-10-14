Уральскому бизнесу расскажут, как минимизировать риски при участии в госторгах

Антимонопольные органы не обременяют процесс доказывания картельных сговоров поиском прямых доказательств. Для констатации нарушения им достаточно проанализировать ряд косвенных факторов.

Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России, Адвокатская контора № 22 «Магнат» СОКА и DK.RU приглашают посетить деловую дискуссию, посвященную вопросам минимизации рисков для бизнеса при участии в государственных и муниципальных торгах. Мероприятие состоится в рамках XIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале», 19 октября в Ельцин Центре с 9.30 до 13.30. Для участия в дискуссии необходима регистрация .

Спикеры осветят важные темы для компаний, участвующих в государственных и муниципальных торгах:

Ограничение конкуренции и иные нарушения антимонопольного законодательства, допускаемые на торгах. Практика ФАС и судов. Риски для руководителей и сотрудников компаний при недобросовестной конкуренции на торгах. Соотношение административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о торгах. Квалифицирующие признаки. Размер ответственности. Суть реального антимонопольного комплаенса и необходимость его внедрения в компаниях.

видится особенно важным на фоне последних громких дел о картельных сговорах. Нарушения антимонопольного законодательства часто допускаются предпринимателями в виду неосведомленности об изменениях в законодательстве в сфере закупок. Меняются и подходы антимонопольных органов к выявлению нарушений. Бизнесу необходимо на эти изменения своевременно реагировать. Обсуждение этих тем с бизнесомна фоне последних громких дел о картельных сговорах. Нарушения антимонопольного законодательства часто допускаются предпринимателями в виду неосведомленности об изменениях в законодательстве в сфере закупок. Меняются и подходы антимонопольных органов к выявлению нарушений. Бизнесу необходимо на эти изменения своевременно реагировать.

Место: Ельцин-центр, медиа-зал, 3 этаж.

Дата: 19 октября 2021 г.

Время: с 10 до 13.30.

Регистрация и приветственный кофе с 09.30.