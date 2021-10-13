Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
71,85
83,00
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Детском хосписе появился Центр нутритивного питания. Проект поддержал уральский бизнес

В Детском хосписе появился Центр нутритивного питания. Проект поддержал уральский бизнес
Иллюстрация: СОСПП

«Девочка 16 лет весила 7 кг 800 гр. Через 3,5 месяца, благодаря энтеральному питанию, она стала весить 16 кг». Благополучатель Екатерининской Ассамблеи завершил проект по лечебному питанию детей.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Четвертый благополучатель Екатерининской Ассамблеи-2020 — Областная детская клиническая больница (ОДКБ)  — завершил проект «Создание Центра нутритивной поддержки и обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями». На реализацию проекта организация получила от благотворителей 30 млн руб. 

Центр создали на территории Детского хосписа (ОДКБ), который открылся в марте 2021 года и стал первым и единственным в Уральском Федеральном округе. Он рассчитан на круглосуточное пребывание 27 пациентов с родителями. 

Нередко оказывается, что тяжелобольных пациентов кормить естественным образом (перорально) невозможно или противопоказано, из-за чего человек может терять 5–10% исходной массы тела за неделю, а это снижает способность организма к восстановлению. Именно поэтому проблема нутритивной поддержки с момента постановки диагноза в современной педиатрической практике, вышла на первый план: в настоящий момент в Свердловской области более 1000 детей имеют паллиативный статус, из них 350 детей нуждаются в энтеральном питании.

Как только мы получили средства Екатерининской Ассамблеи, мы смогли создать этот Центр и закупить специальные смеси. Оптимально подобранное энтеральное питание обеспечивает поддержание энергетических потребностей организма, а зачастую служит самостоятельным весомым лечебным фактором. Результаты говорят лучше любых слов. У нас была пациентка — девочка 16 лет, которая весила 7 кг 800 гр. Через 3,5 месяца, благодаря энтеральному питанию, она стала весить 16 кг. Это колоссальный успех, — рассказывает руководитель Детского хосписа Елена Сапего.

Кроме того, в Центре нутритивного питания активно используются телемедицинские консультации. За время работы организована программа обеспечения энтеральным лечебным питанием пациентов с тяжелыми, а порой и неизлечимыми заболеваниями в домашних условиях. Пациенты, находящиеся на этапе восстановления и реабилитации, получают энтеральные смеси домой. А медики и диетологи поддерживают с ними связь в формате видеоконференции. Также специалисты паллиативной службы консультируют коллег из отдаленных территорий. В подобной модели питания появляется возможность улучшить жизненные показатели пациентов, ускорить выздоровление, снизить количество осложнений после перенесенного лечения, повысить качество жизни в целом.

Нутритивное питание получают маленькие пациенты со всех уголков Свердловской области – Серова, Тугулыма, Нижней Туры и других населенных пунктов. 

Напомним, в прошлом году благотворители Екатерининской Ассамблеи поддержали идею создания «шорт-листа», чтобы средства, собранные сверх заявки проекта-лидера, были направлены на следующий по количеству голосов проект. 

В прошлом году на благотворительном вечере было собрано более 65 млн рублей, и по новым правилам поддержку получили не один, а четыре проекта. В этом месяце мы открыли обновленный медицинский блок Верхнепышминской школы-интерната для слабовидящих детей. Некоммерческая организация «Благое дело» создает первый в Свердловской области инклюзивный комплекс. Наш третий благополучатель – фонд «Подари жизнь» приобрел для ОДКБ современное оборудование для диагностики детского рака и генетических заболеваний. И сегодня мы видим ошеломляющие результаты нашего четвертого благополучателя — ОДКБ, который создал на базе Детского хосписа Центр нутритивной поддержки, — рассказала исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.

Справка

 
Екатерининская Ассамблея — уникальный проект Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, который реализуется с 2011 года. Это благотворительное мероприятие по сбору средств среди промышленников и предпринимателей Свердловской области. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера Екатерининская Ассамблея становится благотворительный аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона денежные средства в виде гранта идут в пользу выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. За десять лет проведения Екатерининской Ассамблеи на реализацию социально-важных проектов благотворительных фондов и некоммерческих организаций направлено более 220 млн руб. Все проекты были реализованы в интересах жителей Свердловской области.
 

 

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»«В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»
  • Самолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжилиСамолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжили
  • «Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»«Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»
  • «Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП«Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.