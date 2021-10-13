В Детском хосписе появился Центр нутритивного питания. Проект поддержал уральский бизнес

«Девочка 16 лет весила 7 кг 800 гр. Через 3,5 месяца, благодаря энтеральному питанию, она стала весить 16 кг». Благополучатель Екатерининской Ассамблеи завершил проект по лечебному питанию детей.

Четвертый благополучатель Екатерининской Ассамблеи-2020 — Областная детская клиническая больница (ОДКБ) — завершил проект «Создание Центра нутритивной поддержки и обеспечение лечебным питанием детей с паллиативными состояниями». На реализацию проекта организация получила от благотворителей 30 млн руб.

Центр создали на территории Детского хосписа (ОДКБ), который открылся в марте 2021 года и стал первым и единственным в Уральском Федеральном округе. Он рассчитан на круглосуточное пребывание 27 пациентов с родителями.

Нередко оказывается, что тяжелобольных пациентов кормить естественным образом (перорально) невозможно или противопоказано, из-за чего человек может терять 5–10% исходной массы тела за неделю, а это снижает способность организма к восстановлению. Именно поэтому проблема нутритивной поддержки с момента постановки диагноза в современной педиатрической практике, вышла на первый план: в настоящий момент в Свердловской области более 1000 детей имеют паллиативный статус, из них 350 детей нуждаются в энтеральном питании.

Как только мы получили средства Екатерининской Ассамблеи, мы смогли создать этот Центр и закупить специальные смеси. Оптимально подобранное энтеральное питание обеспечивает поддержание энергетических потребностей организма, а зачастую служит самостоятельным весомым лечебным фактором. Результаты говорят лучше любых слов. У нас была пациентка — девочка 16 лет, которая весила 7 кг 800 гр. Через 3,5 месяца, благодаря энтеральному питанию, она стала весить 16 кг. Это колоссальный успех, — рассказывает руководитель Детского хосписа Елена Сапего.

Кроме того, в Центре нутритивного питания активно используются телемедицинские консультации. За время работы организована программа обеспечения энтеральным лечебным питанием пациентов с тяжелыми, а порой и неизлечимыми заболеваниями в домашних условиях. Пациенты, находящиеся на этапе восстановления и реабилитации, получают энтеральные смеси домой. А медики и диетологи поддерживают с ними связь в формате видеоконференции. Также специалисты паллиативной службы консультируют коллег из отдаленных территорий. В подобной модели питания появляется возможность улучшить жизненные показатели пациентов, ускорить выздоровление, снизить количество осложнений после перенесенного лечения, повысить качество жизни в целом.

Нутритивное питание получают маленькие пациенты со всех уголков Свердловской области – Серова, Тугулыма, Нижней Туры и других населенных пунктов.

Напомним, в прошлом году благотворители Екатерининской Ассамблеи поддержали идею создания «шорт-листа», чтобы средства, собранные сверх заявки проекта-лидера, были направлены на следующий по количеству голосов проект.

В прошлом году на благотворительном вечере было собрано более 65 млн рублей, и по новым правилам поддержку получили не один, а четыре проекта. В этом месяце мы открыли обновленный медицинский блок Верхнепышминской школы-интерната для слабовидящих детей. Некоммерческая организация «Благое дело» создает первый в Свердловской области инклюзивный комплекс. Наш третий благополучатель – фонд «Подари жизнь» приобрел для ОДКБ современное оборудование для диагностики детского рака и генетических заболеваний. И сегодня мы видим ошеломляющие результаты нашего четвертого благополучателя — ОДКБ, который создал на базе Детского хосписа Центр нутритивной поддержки, — рассказала исполнительный вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова.