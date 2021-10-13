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QR-коды сделают рынок тотально черным. Салоны красоты обратились к Куйвашеву

QR-коды сделают рынок тотально черным. Салоны красоты обратились к Куйвашеву
Иллюстрация: pixabay.com

Ассоциация предпринимателей индустрии красоты просит исключить салоны из списка «чистых зон». На рынке и сейчас 80% мастеров работают неофициально, никак не соблюдая требования Роспотребнадзора.

#КОРОНАКРИЗИС#ВАКЦИНАЦИЯ#НОВОСТИ

После новостей об обязательном введении QR-кодов в Свердловской области с просьбой о пощаде к губернатору обратились салоны красоты. Обращение к Евгению Куйвашеву направило региональное представительство Ассоциации предпринимателей индустрии красоты:

Посещение салонов ведется строго по записи, не более 5-15 человек в течение дня. Помещения оборудованы обеззараживателями воздуха, рабочие места разнесены на значительное расстояние, на входе замеряется температура у персонала и клиентов, ведется постоянная обработка всех поверхностей, строго соблюдается масочный режим и все ранее введенные доптребования Роспотребнадзора, — говорится в обращении, под которым подписалось 112 легальных салонов.

Представители индустрии уверены, что введение QR-кодов (которые будут необходимы для посещения салонов красоты с 8 ноября 2021 г.) только поддержит черный рынок, и без того огромный. По данным Ассоциации, сейчас без регистрации и выполнения санитарных требований в регионе работает около 80% участников рынка.

﻿﻿﻿﻿Самозанятые работают без контроля государственных органов за соблюдением санитарных норм и освобождены властями Свердловской области от обязательного вакцинирования, что побуждает (по факту — стимулирует) сотрудников легальных предприятий, не желающих прививаться, увольняться в самозанятые, либо в тень. Данная ситуация является абсурдной с точки зрения реальной борьбы с пандемией, — цитирует представителей отрасли ЕАН.

Напомним, система обязательных QR-кодов начнет работать в регионе с 25 октября. С этого дня ограничения начнут действовать в музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах (за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций). С 8 ноября QR-коды введут для посетителей театров, филармонии, концертных площадок,  кинотеатров, домов культуры, а также в салонах красоты, санаториях и на базах отдыха.

Ранее с просьбами к властям обращались рестораторы и представители фитнес-индустрии, они предупреждали, что распространение «чистых зон» на их заведения попросту уничтожит бизнес.

Число больных коронавирусом в регионе продолжает расти. По словам главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, за последнее время болезнь изменилась, более подвержены заболеванию стали дети. Если летом и в ноябре 2020 г. число несовершеннолетних, у которых диагностировали COVID, составляло 7–8% от общего числа заболевших, то сейчас этот показатель держится на уровне 20–24%. Также в последние недели увеличилось количество беременных с коронавирусом. Для таких пациенток власти развернули отдельный роддом на базе городской клинической больницы № 40 на 90 койкомест.

Автор: Александра Клименко
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