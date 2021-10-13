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Дмитрий Ионин ― новый заместитель Куйвашева. Ему отданы вопросы цифровизации и Универсиада

Дмитрий Ионин
Дмитрий Ионин. Иллюстрация: wikipedia.org

Подписан указ о назначении отказавшегося от участия в выборах Дмитрия Ионина. Он станет одним из заместителей губернатора и уже готовится вылететь из Москвы в Екатеринбург.

#ВЛАСТЬ#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Заместителем свердловского губернатора станет экс-депутат Госдумы Дмитрий Ионин. Указ уже подписан.

По данными СМИ, Дмитрий Ионин будет курировать вопросы развития цифровизации в регионе вместо Олега Чемезова и подготовку к Всемирным студенческим играм-2023, чем ранее занимался замгубернатора Александр Высокинский.

Могу сказать только, что я в Москве и прямо сейчас забираю трудовую книжку из Госдумы. С 18 октября выхожу на работу. Остальное расскажет ДИП, ― прокомментировал свое назначение Дмитрий Ионин JustMedia.ru.

Во время предвыборной компании 2021 г. Дмитрий Ионин, выдвигавшийся в депутаты Госдумы по Березовскому одномандатному округу, снял свою кандидатуру, причины не были названы, но сообщалось, что тем самым он фактически уступил мандат олимпийскому чемпиону Сергею Чепикову.

Ранее DK.RU писал о перестановках в правительстве региона после прошедших выборов. Вице-губернаторы покинули свои кресла, отправившись в Москву. 

Автор: Александра Клименко
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