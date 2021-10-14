Соседский центр с коворкингом и яркая архитектура: каким будет новый квартал на юге Центра

«В маленькой квартире почти невозможно выделить изолированную зону. Мы нашли решение в соседском центре». Каким будет жилой квартал «Астон.Событие», наполненный инфраструктурой для работы и общения.

Граница юга центра Екатеринбурга и Юго-западного — один из самых активно застраивающихся районов города. В последние годы он преображается: частный сектор уходит, уступая место комплексной застройке. Один из амбициозных проектов рядом с перекрестком улиц Амундсена и Московская — «Астон.Событие». Первый дом строится в неклассической форме трилистника, с окнами разного формата, второй, с красным фасадом, будет исполнен в виде ровной пластины с четкой сеткой окон. Проектировщиком выступило архитектурное бюро «ОСА», одно из самых известных и авторитетных в Екатеринбурге, а девелопер — компания «Астон.Екатеринбург», который возводит также масштабный жилой квартал на берегу Исети — «Астон.Сезоны».

Мы не хотим повторяться. Мы хотим стать частью городской среды, меняя ее в лучшую сторону. У нас нет права на ошибку, поэтому мы продумываем все детали, чтобы вокруг не оставалось белых пятен. Важна каждая мелочь: фасады, территория, подъезды, лифты, площадки, квартиры, вид из окна — мы везде призываем к лучшему, — говорит Вячеслав Трапезников, генеральный директор компании.

Монолитный каркас первого дома «События» уже возведен, а вторая очередь вышла из нулевого цикла. Сейчас во втором доме началось бронирование квартир, а сдать его в эксплуатацию планируется в первом квартале 2023 г.

Двор и улица для мероприятий и спорта

С внешней стороны фасада квартала «Астон.Событие» расположится пешеходная площадь и городской парк, где можно не только гулять, но и устраивать различные мероприятия. А внутри самого квартала предусмотрен тихий двор, с помощью крупных деревьев и кустарников поделенный на функциональные зоны для детей, взрослых и подростков. Там появятся спортплощадка, воркаут-зона, укрытое патио для занятий йогой, велодорожки, игровые для детей разного возраста, беседки, летний кинотеатр и другие места для отдыха. С верхних этажей «События» открывается живописный вид на один из городских парков.

В подъезды обоих домов организованы два входа, со стороны улицы и со стороны двора. Оба находятся на уровне земли — нет пандусов и тяжелых дверей. Парадная с прозрачным остеклением и высотой потолков более 4 метров будут оформлена в ярком стиле, там расположится консьерж, появится диван для ожидания. Поддерживать чистоту в доме помогут машинки для чистки обуви и грязезащита на входе, а для разгрузки мебели и стройматериалов предусмотрен прямой проход до лифта.

В «Астон.Событии» на первом этаже расположена колясочная зона для велосипедов и колясок, на техническом этаже будут кладовые для хранения крупногабаритных вещей, а оставить автомобиль можно будет на подземном паркинге, в который можно спуститься прямо на лифте.

В «Событии» предусмотрено 203 планировки квартир — от студий до трехкомнатных и восемь типов окон — как круглых, так и в пол. В компании «Астон» подчеркивают: все планировки продуманы так, чтобы помещения использовались по максимуму и без ограничений: так, вместо кухни можно сделать кухню-гостиную, а на лоджии — отдельный рабочий кабинет, место для занятий спортом или лаунж-зону.

Соседский центр — для работы и общения

Девелопер проекта тщательно продумал всю инфраструктуру «События». На первых этажах домов появится торговая галерея, пекарня с верандой, а главным местом событий, изюминкой проекта станет соседский центр. Что такое место даст жителям «События», как будет устроен соседский центр и почему он облегчит жизнь жителям всего района, рассказал Илья Пискулин, руководитель компании DeVision, разрабатывавшей концепцию жилого комплекса.

— В России небольшой опыт создания востребованных соседских центров, сильными можно назвать только три: в Видном (Москва), Ожогино (Тюмень) и ЖК «Ньютон» (Челябинск). Мы провели тщательный анализ и пришли к выводу, что в первую очередь аудитория соседского центра — это жители студий, одно- и двухкомнатных квартир. Выделить в студии площадью 25-30 кв. м или однокомнатной квартире площадью 36-37 кв. м зону досуга или зону, которая позволяет изолироваться от сожителя, практически невозможно.

Социальных точек притяжения в районе ул. Амундсена-Московская немного. Но тем людям, кто перешел на удаленную работу, фрилансерам, представителям индивидуальных профессий необходимо место, чтобы поработать отдельно — это превалирующая аудитория соседских центров. Их также активно эксплуатируют родители детей от трех лет: когда ребенку исполняется 3-4 года, он начинает подавать голос, заявляет права на территорию и охватывает всю квартиру, вытесняя права и интересы взрослых. Соответственно, интересы взрослых часто уводятся за пределы дома.

Мы нашли решение в соседском центре. Изначально задумывали сделать его огромным, примерно 300 кв. м. Но по опыту наших коллег оказалось, что в таком случае будут большие нефункциональные зоны, куда люди просто не заходят. Поэтому мы пришли к выводу, что оптимальная площадь — примерно 100 квадратов.

Рядом с соседским центром будет кофейня, и, если их соединить, они наполнятся жизнью. Из кофейни можно будет пройти в верхнюю часть соседского центра, где будет коворкинг, отделенный перегородкой, а ниже будет детская зона и кухня-гостиная, где можно принять гостей и что-то приготовить. «Астон» решил сделать в центре качественный ремонт с интересным дизайн-проектом.

Как будет устроен соседский центр?

Компания не продает его помещения, а берет их в управление. Отвечать за соседский центр будет администратор-консьерж: он будет открывать помещение, следить за его чистотой и порядком. Нередко в соседские центры приходят мамы, которым нужно социальное взаимодействие, и зачастую им не с кем оставить ребенка. Поэтому в одном из вариантов устройства центра предусматривается также няня, которая будет приходит по определенному графику — и на это время родители смогут планировать встречи.

Чтобы наполнить соседский центр жизнью, в компании пришли к выводу, что правильно дать к нему доступ всем желающим. Это может быть как человек, который арендовал квартиру в «Событии», но переехал по соседству и хочет продолжать туда ходить, так и жители проектов других застройщиков в районе ул. Амундсена-Московская: они развивают конструктивную застройку и не будут нагнетать деструктивный трафик. И мы выступаем за то, чтобы жители их проектов считали соседский центр частью районной инфраструктуры.

Кто будет платить за соседский центр? Правильно, чтобы платили те, кому он нужен. Поэтому в «Астоне» отказались от идеи включать плату за его содержание в квитанции за ЖКХ для жителей «События» — иначе те, кто не ходит в центр, справедливо бы возмутились.

Для резидентов «События» предполагается помесячный абонент за безлимитное посещение. Небольшая плата призвана отделить тех жителей, кому нужен соседский центр, от тех, кому нет: когда ты платишь, то ценишь и оберегаешь. Для жителей других домов посещение соседского центра будет стоить немного дороже.

Мы будем делать проект максимально качественно, так как «Астон» таким образом покупает себе имя на рынке. И мы хотим, чтобы проект разогнался, чтобы после окончания гарантийного срока не пришлось закрыть соседский центр и продать помещение. Обычно их концепцию не продумывают, а на этапе продажи квартир обещают людям, что все будет бесплатно, а после сдачи дома — хоть трава не расти, и центр убирают. Наша же задача — вывести его на самообеспечение. Успешный соседский центр нужен людям больше, чем застройщику.

Отдел продаж: пр. Ленина, 25, +7 (343) 312–67–91, aston.click

Фото: компания «Астон», Ирина Смирнова