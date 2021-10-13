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Управлять бизнесом, опираясь на данные: лучшие практики цифровизации

Управлять бизнесом, опираясь на данные: лучшие практики цифровизации
Иллюстрация: pixabay.com

Принятие обоснованных управленческих решений невозможно без надежных наборов данных, но более половины компаний до сих пор вынуждены собирать необходимую руководителям информацию вручную.

Об этом свидетельствуют результаты опроса участников форума «Управление данными», который прошел в Москве 23 сентября 2021 г. Форум собрал около 500 представителей крупнейших российских компаний, заинтересованных в монетизации корпоративных данных.

Программа форума подтвердила, что несомненным трендом в управлении данными является переход от сбора плохо структурированных и слабо связанных «озер данных» к внедрению платформ виртуализации данных, позволяющих работать корпоративным графом знаний — консолидированным массивом всей информации, которой обладает компания. Создание таких графов повышает эффективность использования данных при создании аналитических представлений и отчетов: для решения каждой управленческой задачи больше не придется собирать информацию заново.

Программные продукты для решения подобных задач на форуме представила уральская компания «ТриниДата», один из лидеров отечественного рынка систем управления корпоративными графами знаний. Руководитель компании Сергей Горшков и представитель одного из ее клиентов, предприятия энергетического сектора, рассказали о практике консолидации сложно структурированной и разрозненной информации.

 

Управлять бизнесом, опираясь на данные: лучшие практики цифровизации 1

Внедрение платформы виртуализации данных помогает не только улучшить аналитику и повысить степень доверия данным, но и сэкономить на создании новых ИТ-решений, необходимых для цифровой трансформации бизнеса. Ключом к этому является дата-центричная архитектура предприятия, идею которой предложил в 2019 году Дэйв МакКомб.

Сегодня в каждой крупной компании существует множество приложений, каждое из которых использует собственную базу данных. В них содержится описание одних и тех же бизнес-объектов с разных точек зрения. Если вместо этого создать единое корпоративное «облако данных», где каждый бизнес-объект будет иметь только одно, консолидированное цифровое воплощение, можно существенно сэкономить на решении бесконечных интеграционных задач и заняться внедрением приложений, имеющих реальную ценность для бизнеса.

Платформа виртуализации данных дает возможность плавно перейти к дата-центричной архитектуре, не нарушая на первом этапе работы уже имеющихся приложений: она способна консолидировать их информацию и через единый программный интерфейс предоставить ее всем прикладным и аналитическим приложениям.

Автор: Александра Клименко
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