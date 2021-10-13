Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.10
71,88
83,09
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УБРиР увеличил сумму экспресс-кредита для помощи в развитии бизнеса

УБРиР увеличил сумму экспресс-кредита для помощи в развитии бизнеса
Иллюстрация: https://pixabay.com

Банк улучшил условия по кредиту «Экспресс-онлайн» для действующих бизнес-клиентов. Максимальная сумма кредита для юридических лиц составит 1,5 млн руб., для ИП будет увеличена до 2 млн руб.

Особенность кредита — в скорости получения средств: банк рассматривает заявку в течение одного дня. Для получения заемных средств не требуется залог. Деньги выдаются на срок до 2 лет по ставке 16% годовых. Оставить заявку на кредит можно в интернет-банке.

Меняя условия по нашим продуктам, мы ориентируемся на нужды наших бизнес-клиентов. В последнее время предприниматели активно ищут и развивают новые каналы для сбыта продукции и взаимодействия с аудиторией. А на это всегда требуются средства. Поэтому мы пошли навстречу нашим действующим клиентам и увеличили сумму кредита, — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка, по телефону 8 (800) 700-59-59 или в любом офисе, обслуживающем юридических лиц. 

 

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»«В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»
  • Самолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжилиСамолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжили
  • «Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»«Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»
  • «Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП«Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.