УБРиР увеличил сумму экспресс-кредита для помощи в развитии бизнеса

Банк улучшил условия по кредиту «Экспресс-онлайн» для действующих бизнес-клиентов. Максимальная сумма кредита для юридических лиц составит 1,5 млн руб., для ИП будет увеличена до 2 млн руб.

Особенность кредита — в скорости получения средств: банк рассматривает заявку в течение одного дня. Для получения заемных средств не требуется залог. Деньги выдаются на срок до 2 лет по ставке 16% годовых. Оставить заявку на кредит можно в интернет-банке.

Меняя условия по нашим продуктам, мы ориентируемся на нужды наших бизнес-клиентов. В последнее время предприниматели активно ищут и развивают новые каналы для сбыта продукции и взаимодействия с аудиторией. А на это всегда требуются средства. Поэтому мы пошли навстречу нашим действующим клиентам и увеличили сумму кредита, — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте банка, по телефону 8 (800) 700-59-59 или в любом офисе, обслуживающем юридических лиц.