Правительство разрешит крупным компаниям «выращивать» себе поставщиков

Крупные корпорации заинтересованы «выращивать» «своих» поставщиков, чтобы те отвечали заданным требованиям и были способны предложить подходящие товары и услуги в необходимом количестве.

Минэкономразвития подготовило проект для компаний с госучастием по «выращиванию» поставщиков из малого и среднего бизнеса для их потенциального участия в закупках. Инициатива содержится в доработанных поправках к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предполагается, что крупнейшие заказчики, перечень которых будет определяться правительством, смогут утверждать и реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков — это могут быть финансовые, правовые, методические формы поддержки.

Перечень основных требований к участникам программ развития и требования к проведению отбора компаний в рамках механизма должно утвердить правительство. При этом сам отбор поставщиков, определение требований, а также финансирование программы будут проводить крупнейшие заказчики.

К крупнейшим заказчикам, закупающими продукцию у субъектов МСП, по результатам 2020 г. относятся РЖД (222,4 млрд руб.), «Ростелеком» (140,9 млрд руб.), Сбербанк (118,1 млрд руб.), банк ВТБ (75,5 млрд руб.), «РЖД строй» (72,1 млрд руб.), оценивала ранее Корпорация МСП (КМСП).

Реализация программы будет осуществляться в соответствии с соглашением, заключенным между поставщиком и заказчиком. При этом законопроект не предусматривает гарантий приобретения товаров или услуг у субъектов МСП — после завершения всех мероприятий заказчик принимает участие в закупках на конкурентной основе. Минэкономразвития ожидает, что доработанный законопроект в ближайшее время будет рассмотрен правительством.

Законопроект по «выращиванию» разработан при участии крупнейших заказчиков, тема обсуждалась на совете директоров Корпорации МСП под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщают Ведомости со ссылкой на слова генерального директорп КМСП Александра Исаевича. «Реализация этой инициативы даст возможность создавать дополнительные условия для развития производства, в том числе инновационного, выводить на рынок новые товары и проводить политику импортозамещения», — отметил он:

Очень важно, чтобы эта законодательная инициатива стала дополнительной мерой господдержки предпринимателей, которые хотят сотрудничать с крупными госкомпаниями и наладить стабильный канал сбыта своей продукции. Значительную роль в выстраивании нового механизма должны сыграть регионы, которые будут помогать встраивать региональных поставщиков в цепочки поставок в рамках 223-ФЗ.

О том, что планируется внедрить процедуру «выращивания», стало известно еще в 2018 г. Суть инициативы не нова — у большинства крупных западных компаний есть подобные внутренние положения, отмечает член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Как правило, крупная корпорация заинтересована «выращивать» своего поставщика, чтобы предприятие отвечало заданным требованиям и было способно предложить подходящие товары и услуги в необходимом количестве.

При разработке законопроекта была учтена позиция Минфина о том, что проектируемый механизм «выращивания» не должен приводить к неравным условиям при проведении конкурентных закупок (путем предоставления заказчиком каких-либо преференции выращиваемому субъекту).

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