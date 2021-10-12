Ректор московского частного вуза задержан по делу о мошенничестве

Это продолжение резонансного дела бывшей замглавы Минпросвещения и экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении 50 млн руб. из бюджета. Сергей Зуев стал уже шестым задержанным.

Ректор российско-британского частного вуза «Шанинка» Сергей Зуев задержан по подозрению в мошенничестве (ст. 91 УПК РФ) до избрания меры пресечения. Официальных комментариев нет, однако ТАСС со ссылкой на в источник в правоохранительных органах сообщил, что претензии к Зуеву возникли в ходе расследования дела бывшего замминистра просвещения РФ и экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Известно, что в вузе ряд сотрудников пришли допрос.

Зуев был задержан и доставлен в МВД, где с ним проводятся следственные действия, — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Шанинки» сообщили, что пока не комментируют информацию о задержании ректора Сергея Зуева, но рассказали что сотрудничают со следствием по делу Раковой. Коллеги Зуева высказываются о мужчине положительно, в частности социолог и преподаватель «Шанинки» Борис Кагарлицкий заявил в интервью BFM, что уже разговаривал с коллегами. «В общем, все, конечно, шокированы, но с другой стороны, люди не намерены как-то паниковать, разбегаться», — отметил он:

Я абсолютно не могу себе представить Сергея Зуева в роли коррупционера, казнокрада или человека, который причастен к разворовыванию государственных денег, у него совершенно другие жизненные интересы и другой эмоциональный и психологический склад. Другой вопрос, насколько Зуев справлялся с ситуацией как администратор, поскольку, конечно, ему достался вуз, нуждающийся в том, чтобы просто постоянно бороться за существование. «Шанинка» — один из немногих сохранившихся независимых вузов, при этом связанных с государственной системой, потому что он все-таки работает в тесной связке с РАНХиГС и постоянно находится в некотором стрессовом состоянии, потому что сильно не хватает денег, куча проблем, которые нужно решать. То, что в «Шанинке» в целом сформировалась очень доброжелательная атмосфера, — это тоже заслуга Зуева, поэтому его задержание — это серьезный удар по организации.

Вопрос о мере пресечения будет рассмотрен после допроса, добавил источник ТАСС.

Дело Раковой, в причастности к которому подозревают Зуева, было возбуждено 9 августа по факту хищения бюджетных средств при реализации госпрограммы «Образование». Суд арестовал Ракову 7 октября на два месяца. Она фигурантка дела о хищении 50 млн рублей: предполагается, что средства украли в момент, когда она находилась на посту замминистра просвещения. По версии следствия, Ракова пролоббировала заключение госконтрактов с «Фондом новых форм образования», а этот фонд нанял в качестве субподрядчика «Шанинке». Следствие считает, что по двум контрактам работы так и не были выполнены.

Фигурантами дела Раковой являются пять человек, все они арестованы. Помимо самой экс-замминистра, это ее гражданский муж Артур Стеценко, коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор «Шанинки», преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. После того, как стало изветно об уголовном деле, Сбербанк уволил Марину Ракову с поста вице-президента, сообщал DK.RU.