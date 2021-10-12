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В Екатеринбурге требуется осветить свыше 300 улиц. На это потребуется более 10 лет

Глава «Горсвета» Николай Петухов рассказывает об изношенности систем освещения
Глава «Горсвета» Николай Петухов рассказывает об изношенности систем освещения. Иллюстрация: Znak.com

Муниципальное предприятие «Горсвет» отчиталось на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству о своей работе. В год на освещение городских улиц тратится более 200 млн руб. Этого мало.

#НОВОСТИ

Как рассказал руководитель МБУ «Горсвет» Николай Петухов, сегодня в городе работают 39,3 тыс. светильников. На 180 улицах они работают всю ночь. Еще на 112 улицах работают в режиме частичного освещения, выключаясь с 1.30 до 5.30. За год Горсвет потребляет 30 млн кВт/ч. Это обходится бюджету в 200 млн руб.

Однако система освещения требует больших вливаний. Это связано как с заменой уже имеющегося оборудования, так и с установкой нового.

Средний возраст опор освещения в Екатеринбурге — 38 лет, хотя их срок службы по регламенту — 18-25 лет. Улица Малышева вся такая. В столбах сплошная коррозия, многие уже опасны для людей, могут в любой момент упасть, — рассказал Николай Петухови добавил: — Когда слышат объемы финансирования, все [в гордуме] прячут головы, как будто проблемы нет.

В качестве иллюстрации он показал снимок, на котором подгнивший столб упал на автомобиль. За повреждение в итоге платил «Горсвет».

Точную сумму, которая требуется на замену всех опор, Петухов не назвал. Однако, по его словам, еще несколько лет назад специалисты ведомства подсчитали расходы на освещение 300 улиц, которое необходимо выполнить.

Тогда это стоило 7 млрд руб., сейчас цены выросли, — рассказал глава «Горсвета».

Вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов добавил, что в год освещение проводят примерно на 20-30 км улицах. То есть полное освещение города займет еще 10-12 лет. Эти цифры не включают в себя освещение парков — оно выполняется отдельно. В год обустраивается два-три объекта.

Ранее DK.RU писал, что в 2021 г. регион получит дополнительные средства на благоустройство. Екатеринбургу также выделят деньги — город их пустит на подготовку к Универсиаде. 

Автор: Инна Вейн
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