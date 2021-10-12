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Конкурс на капремонт Цирка за 2,2 млрд руб. выиграли москвичи. Но контракт под вопросом

Конкурс на капремонт Цирка за 2,2 млрд руб. выиграли москвичи. Но контракт под вопросом
Иллюстрация: ЕАН

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) заблокировала аукцион на реконструкцию здания Екатеринбургского цирка. При этом победитель уже был определен.

#ЦИРК#ТОРГИ#НОВОСТИ

Причиной блокировки торгов стала жалоба крупного застройщика — компании «Атомстройкомплекс», сообщает ЕАН. По данным агентства, екатеринбургский девелопер указал на неправильность расчета начальной стоимости работ:

Расчет строился на основе [капремонта] Пензенского государственного цирка. А он отличается по своим параметрам от учреждения в Екатеринбурге.

Антимонопольщики отреагировали на жалобу и приостановили конкурс. Как следует из решения комиссии ФАС, вопрос об адекватности начальной стоимости, установленной на торгах, должен решать государственный орган финансового контроля.

Скриншот сайта госзакупок

При этом торги уже состоялись. Победителем стала зарегистрированное в Москве ООО «Равелин». Компания готова провести капремонт за 2,238 млрд руб. Начальная цена конртракта составляла 2,25 млрд руб., сообщал DK.RU.  Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, в конкурсе также участвовало ООО «Артстройтехнология»

Как ранее рассказывал DK.RU, закрыть цирк для проведения масштабной реконструкции планируется во втором квартале 2022 г. В начале 2020 г. правительство России согласовало выделение из бюджета 2,4 млрд руб. на проведение ремонтных работ, конкурс объявили 

Напомним, Екатеринбургский цирк открыт 1 февраля 1980 г. Как говорится на официальном сайте учреждения, по своей конструкции здание считается одним из лучших в Европе и приспособлено для самых сложных постановок, а его интерьер отделан уральским камнем. В цирке 2 558 мест, два манежа (основной и репетиционный). За время существования представления посетили свыше 20 млн зрителей.

В 2018 г. в цирке уже проводились ремонтные работы. Тогда за 97,7 млн руб. обновили фасады здания, отремонтировали кровлю и купол. В 2019 г. Екатеринбургский цирк попал в информповестку в связи со скандальной сменой руководства. DK.RU рассказывал, что прежний директор екатеринбургского цирка, народный артист РСФСР, в прошлом — известный клоун, 70-летний Анатолий Марчевский был досрочно уволен со своего поста по статье «грубое нарушение трудовых обязанностей». Менеджер лишился своей должности из-за затяжного конфликта с Росгосцирком. Экс-директор Росгосцирка Василий Браташ заявлял, что претензий к бывшему клоуну накопилось много. Например, филиал цирка неэффективно использовал деньги, также цирк заключил договор товарищества с «Центром развития циркового искусства», учредителем которого является Марчевский. По этому договору Анатолий Марчевский организовал коммерческую парковку на землях цирка, деньги от которой в цирк не поступали. 

Г-н Марчевский много раз заявлял, что руководство Росгосцирка некомпетентно и не проявляет достаточного интереса к поддержанию уральского филиала. Со сменой руководства Росгосцирка ситуация Анатолия Марчевского разрешилась, ему предложили новый крупный пост — советник генерального директора Росгосцирка. Летом 2019 г. руководителем Екатеринбургского цирка стала Тамара Бортникова, прежде она возглавляла Тульский цирк и Рязанский цирк.

Автор: Инна Вейн
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