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Алкоголь за рулем лишит водителей прав на авто, яхту и самолет. Пожизненно

Алкоголь за рулем лишит водителей прав на авто, яхту и самолет. Пожизненно
Иллюстрация: https://pixabay.com/

Лишенных прав за нетрезвую езду поставят на учет в наркодиспансеры. Водителей, пойманных за «пьянкой» повторно, будет ожидать пожизненное лишение прав на управление всеми видами транспорта.

#БЕЗОПАСНОСТЬ#НОВОСТИ

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил разработать «предложения» по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения. Еще одно поручение дано МВД вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией. Ведомства должны проработать возможность пожизненного лишения прав для лиц, пойманных за «пьянкой» повторно. Пьяного водителя лишат прав на управление всеми видами транспорта — колесного (автомобили), самоходного (снегоходы, спецтехника), водного (гидроциклы, лодки, яхты), а также авиационного и железнодорожного. Ограничиваться будут также права на владение, хранение и ношение оружия. МВД и Минздрав проработают механизм обязательной постановки на учет в наркодиспансеры всех лиц, лишенных прав за нетрезвую езду.

Норма, запрещающая приобретать лицензию на покупку оружия гражданам (и аннулировать ее), привлеченным к ответственности за «пьяную езду», уже записана в действующем законе «Об оружии» и вступает в силу 29 июня 2022 года. Поправки ввели после появления казанского школьного стрелка.

Радикального ухудшения ситуации с аварийностью по стране в целом сейчас не наблюдается, сообщает Коммерсант со ссылкой на официальную статистику. По данным ГИБДД, в первом полугодии произошло 5,1 тыс. ДТП по вине водителей, имевших признаки опьянения (–37% к 2020 году), число погибших и раненых в этих авариях падает.

Смертность на дорогах с участием водителей в состоянии опьянения снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в авариях, не связанных с пьянством за рулем. Сегодня ведется большая работа по созданию безопасной инфраструктуры, это дает свои плоды, но в борьбе с пьяными водителями это не помогает, — считает Марат Хуснуллин.

«Вводить уголовную ответственность за сам факт вождения нельзя, — полагает адвокат движения Свобода выбора Сергей Радько. — Система диагностики опьянения, мягко говоря, несовершенна, и ошибочные диагнозы случаются нередко». «Когда меня поймают пьяным за штурвалом, пусть судят за это», — выступил против новых поправок директор Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов. В США, говорит пилот Павел Семченко, пилоты добровольно сообщают авиарегулятору о проблемах с алкоголем. В России же, опасается он, новые требования могут обернуться «мощнейшим коррупциогенным фактором, почвой для злоупотреблений и вымогательств».

В последние годы власти регулярно усиливают наказание за нетрезвое вождение. В 2019 году за «пьяную» аварию, в которой погибли люди, максимальный срок лишения свободы был увеличен с девяти до 15 лет. Сегодня максимально допустимая норма алкоголя за рулем — 0,16 мг алкоголя на литр выдоха, или 0,3 г на литр крови. КоАП предусматривает для нарушителей штраф и лишение прав.

12 июля 2021 года вступили в силу поправки к ст. 264.1 УК РФ, ужесточившие наказание за «повторную пьянку», теперь такого водителя ждет три года тюрьмы. Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября представить собственные варианты согласованных предложений по введению уголовной ответственности «принимая во внимание степень опьянения».

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Автор: Андрей Широков
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