Переобучение взрослых граждан — путь к безработице в 1%
В борьбе с безработицей правительство делает ставку на национальный проект «Содействие занятости». Получить новую профессию могут и женщины в декрете, и люди предпенсионного возраста.
В России подходят к решению проблемы безработицы, которая активно росла в пандемичный 2020 год, разносторонне. Согласно плану правительства, к 2030 г. уровень регистрируемой безработицы в стране не должен превышать 1%. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Этому должны способствовать и субсидии, которые бизнес может получить за трудоустройство безработных, и переобучение взрослого работоспособного населения. С последней задачей предстоит справляться федеральной программе.
Национальный проект «Содействие занятости» рассчитан на четыре года, он будет работать с 2021 по 2024 гг. Финансируемый за счет федерального бюджета, он поможет тысячам россиян получить новую профессию и работу. Над проектом активно работают специалисты Федеральной службы по труду и занятости.
Чему могут обучиться граждане:
- коммуникациям в современной организации;
- современным методам управления командой;
- стрессоустойчивости современного руководителя;
- управлению данными в современных организациях;
- цифровой трансформации;
- новым подходам в управлении современного руководителя.
Всего доступен 21 курс по самым востребованным современным направлениям.
Кто проводит обучение
Всероссийская академия внешней торговли — уникальный вуз, ведущий свою историю с 1931 г. и имеющий более 90 лет опыта подготовки взрослых по образовательным программам послевузовского дополнительного образования в области организации внешнеэкономической деятельности, мировой экономики и международных финансов, международного права и менеджмента.
Как начать учиться
Чтобы приступить к обучению, необходимо иметь законченное профессиональное образование (высшее или среднее) или же получать его в настоящее время и зарегистрироваться на сайте вуза.
Многим категориям граждан — женщинам в декрете, женщинам с маленькими детьми, предпенсионерам — сегодня довольно сложно найти работу. При этом Россия переживает кадровый кризис, производства кричат: «Нам негде взять людей!». На базе образовательной программы «Лидеры производительности» мы разработали пять программ обучения, охватывающих все современные тренды. Тут и коммуникации, и цифровизация, и командное взаимодействие. Овладев компетенциями, отвечающими текущим жизненным реалиям, категории, традиционно считающиеся уязвимыми, переходят в разряд востребованных специалистов. Призываем не упустить возможность прокачать профессиональные «скиллы» или получить новые компетенции. Потоки обучения стартуют 1 ноября, — поясняет Екатерина Гришина, директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России.