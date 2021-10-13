Переобучение взрослых граждан — путь к безработице в 1%

В борьбе с безработицей правительство делает ставку на национальный проект «Содействие занятости». Получить новую профессию могут и женщины в декрете, и люди предпенсионного возраста.

В России подходят к решению проблемы безработицы, которая активно росла в пандемичный 2020 год, разносторонне. Согласно плану правительства, к 2030 г. уровень регистрируемой безработицы в стране не должен превышать 1%. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Этому должны способствовать и субсидии, которые бизнес может получить за трудоустройство безработных, и переобучение взрослого работоспособного населения. С последней задачей предстоит справляться федеральной программе.

Национальный проект «Содействие занятости» рассчитан на четыре года, он будет работать с 2021 по 2024 гг. Финансируемый за счет федерального бюджета, он поможет тысячам россиян получить новую профессию и работу. Над проектом активно работают специалисты Федеральной службы по труду и занятости.

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