Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.10
71,88
83,09
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Переобучение взрослых граждан — путь к безработице в 1%

Переобучение взрослых граждан — путь к безработице в 1%
Иллюстрация: Национальный проект «Содействие занятости»

В борьбе с безработицей правительство делает ставку на национальный проект «Содействие занятости». Получить новую профессию могут и женщины в декрете, и люди предпенсионного возраста.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

В России подходят к решению проблемы безработицы, которая активно росла в пандемичный 2020 год, разносторонне. Согласно плану правительства, к 2030 г. уровень регистрируемой безработицы в стране не должен превышать 1%. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Этому должны способствовать и субсидии, которые бизнес может получить за трудоустройство безработных, и переобучение взрослого работоспособного населения. С последней задачей предстоит справляться федеральной программе.

Национальный проект «Содействие занятости» рассчитан на четыре года, он будет работать с 2021 по 2024 гг. Финансируемый за счет федерального бюджета, он поможет тысячам россиян получить новую профессию и работу. Над проектом активно работают специалисты Федеральной службы по труду и занятости.

Чему могут обучиться граждане:

  • коммуникациям в современной организации;
  • современным методам управления командой;
  • стрессоустойчивости современного руководителя;
  • управлению данными в современных организациях;
  • цифровой трансформации;
  • новым подходам в управлении современного руководителя.

Всего доступен 21 курс по самым востребованным современным направлениям.

Кто проводит обучение

Всероссийская академия внешней торговли — уникальный вуз, ведущий свою историю с 1931 г. и имеющий более 90 лет опыта подготовки взрослых по образовательным программам послевузовского дополнительного образования в области организации внешнеэкономической деятельности, мировой экономики и международных финансов, международного права и менеджмента.

Как начать учиться

Чтобы приступить к обучению, необходимо иметь законченное профессиональное образование (высшее или среднее) или же получать его в настоящее время и зарегистрироваться на сайте вуза.

Многим категориям граждан — женщинам в декрете, женщинам с маленькими детьми, предпенсионерам — сегодня довольно сложно найти работу. При этом Россия переживает кадровый кризис, производства кричат: «Нам негде взять людей!». На базе образовательной программы «Лидеры производительности» мы разработали пять программ обучения, охватывающих все современные тренды. Тут и коммуникации, и цифровизация, и командное взаимодействие. Овладев компетенциями, отвечающими текущим жизненным реалиям, категории, традиционно считающиеся уязвимыми, переходят в разряд востребованных специалистов. Призываем не упустить возможность прокачать профессиональные «скиллы» или получить новые компетенции. Потоки обучения стартуют 1 ноября, — поясняет Екатерина Гришина, директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России.

Автор: Александра Клименко
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»«В фитнесе 3% населения. Разоряя нас за счёт этих ничтожных процентов, победим пандемию?»
  • Самолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжилиСамолет L-410 потерпел крушение в Татарстане. Семь человек выжили
  • «Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»«Верните двор и улицы людям. Сейчас горожане без машин субсидируют чужой личный транспорт»
  • «Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП«Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.