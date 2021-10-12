На Урале растет число детей и беременных с COVID. В городе вводят QR-коды

Текущей осенью дети инфицируются в три раза чаще, чем в предыдущие волны. Беременным с COVID пришлось выделить роддом. Из-за эпидситуации в регионе вводят QR-коды для посещения общественных мест.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов рассказал о текущей ситуации с распространением заболевания. По словам медика, за последнее время болезнь изменилась. В частности, более подвержены заболеванию стали дети. Если летом и в ноябре 2020 г. число несовершеннолетних, у которых диагностировали COVID, составляло 7–8% от общего числа заболевших, то сейчас этот показатель держится на уровне 20–24%.

Это сказывается на процессе обучения: из-за одного заболевшего весь класс отправляется в карантин на две недели. На сегодня в Екатеринбурге 207 классов в разных школах находятся на дистанте, из них, по данным департамента образования города, 202 — из-за коронавируса.

Также в последние недели увеличилось количество беременных с коронавирусом. Для таких пациенток власти развернули отдельный роддом на базе городской клинической больницы № 40 на 90 койкомест. Когда хирургия медучреждения будет перепрофилирована под лечение инфекционных больных, женщин, у которых срок меньше 22-й недели беременности, будут госпитализироваться туда.

Такого не было полтора года, мы справлялись, а сейчас развернули, — поделился подробностями Александр Харитонов. — У женщины, которая растит в себе ребенка, сил на борьбу с коронавирусом зачастую не хватает. В итоге обостряются заболевания, бывшие в анамнезе. Если это сахарный диабет, ожирение, состояние порой сильно ухудшается, мы даже фиксировали летальные исходы.

По мнению врача, основной метод борьбы с инфекцией один — вакцинация. Прививки показаны как подросткам, так и беременным.

На сегодня в регионе вакцинировано 64 беременных. Некоторые из них успели родить — с ними и с детьми все в порядке, — заявил эпидемиолог.

Он также отметил, что число тех, кто хочет привиться, пока меньше, чем количество вакцины в регионе.

За вчерашние сутки в Екатеринбурге привито 1700 человек. В Свердловскую область доставлено достаточно вакцины, чтобы делать прививки без перерывов, но не хватает людей, которые приходят на вакцинацию, — отметил Александр Харитонов.

Тем временем ежедневно в Свердловской области фиксируется более 550 новых случаев инфицирования. По данным оперштаба, за последние сутки выявили 564 больных.

Состояние 965 госпитализированных оценивается как тяжелое, 531 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 445 — на аппаратах ИВЛ, — рассказали в оперштабе.

Всего за время пандемии заболевание выявили у 145 450 свердловчан, пишет JustMedia.ru. Общее число выписанных достигло 133 606, скончались от болезни 6 817.

Вчера глава регионального минздрава Алексей Карлов обнародовал печальную статистику по смертям от коронавируса среди врачей. По его словам, за минувший год COVID унес жизни более 80 медиков.

Без врачей нет здравоохранения. Оборудование можно купить, привезти и установить, но все эти флюорографы, маммографы, томографы — ничто без врача. Хорошего специалиста вырастить надо, и на это требуется ни один год. У меня нет волшебных бобов: сегодня посеял, завтра специалисты выросли. Медиков ценить и беречь надо, — сказал Карлов в интервью ОТВ.

По его словам, основных методов борьбы с болезнью сегодня три — маска, дистанция, вакцинация. Напомним, 1 октября стало известно о введении в регионе обязательной вакцинации. Как сообщал DK.RU, прививки обязаны поставить граждане старше 18 лет, занятые в сферах образования и обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие. К сфере обслуживания в постановлении отнесли торговые предприятия, общепит, клиентские подразделения финансовых организаций, гостиничный бизнес, бытовые услуги и развлечения (кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и т.п.).

Завершить полную вакцинацию работники этих сфер должны до 1 декабря. При этом уже после 1 ноября руководитель предприятия сможет отстранять от работы или переводить на удаленку не привитых первым компонентом вакцины, после 1 декабря — не привитых двумя компонентами. Однокомпонентную прививку «Спутник Лайт» необходимо поставить до 1 ноября.

Власти планируют ввести в регионе так называемые covid free зоны — общественные места, доступ в которые будет разрешен только по QR-коду, который выдается вакцинированным гражданам.

Отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесенном недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон, — уточнило концепцию «чистых зон» региональное управление Роспотребнадзора.

Ограничения планируют ввести в таких местах, как заведения общественного питания, тренажерные залы, бассейны, театры, кино, музеи, библиотеки, санатории и проч.

Свердловские рестораторы уже обратились с открытым письмом к Евгению Куйвашеву: члены «Ассоциации кулинаров и рестораторов» просят губернатора не вводить QR-коды, поскольку это негативно скажется на отрасли, которая и так несет убытки из-за прошлогоднего режима самоизоляции.

Никто не будет получать QR-код, чтобы выпить чашку кофе или съесть обед, — написали рестораторы и добавили, что после введения QR-кодов в Москве загруженность залов упала до 10%.

Позднее к губернатору обратились представители фитнес-индустрии. Глава уральского представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии, владелец сети Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба сообщил об этом на своей странице в Facebook:

Сегодня фитнес-сообщество Свердловской области на имя Губернатора направило обращение, в котором мы выражаем свое негодование и несогласие по поводу идеи введения QR-кодов на территории фитнес-клубов. Я не понимаю, почему как ужесточение мер по противодействию распространения ковида, так сразу же крайними становимся мы с общепитом?! Если ужесточать борьбу, так абсолютно во всех сферах, в первую очередь в общественном транспорте, где половина не носит масок, а в час пик не протолкнуться, но введение дополнительных мер даже не обсуждается!

По мнению владельца сети фитнес-клубов Bright Fit Алексея Романова, введение QR-кодов болезненно скажется на бизнесе.

В фитнес-клубах элементарно это приведет к падению выручки на 70% — ровно на количество невакцинированных. При этом клубам надо платить аренду, заработную плату, вносить коммунальные платежи. Но главное, в фитнес в среднем по стране вовлечено 3% населения (данные РБК), в крупных городах — 5-7%. И вот, разоряя фитнес за счет этих ничтожных процентов, мы хотим победить пандемию? — поделился своим мнением с DK.RU Алексей Романов.

UPD: Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении QR-кодов с 25 октября. С этой даты сотрудники резиденции и правительства должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. Срок действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации.