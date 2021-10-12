«Национализация онлайн-образования неизбежна. Власти очень боятся непредсказуемости»

«Сильных специалистов в области современных методик и инструментов онлайн-образования у государства нет, так что ждем цифровых уродцев, которыми заставят пользоваться несчастных учителей и учеников».

Максим Спиридонов, бизнесмен, сооснователь EdMarket, онлайн-школы «Фоксфорд», генеральный директор и сооснователь в компании «Нетология-групп» в своем блоге на Facebook комментирует планы государства вмешаться в регулирование отечественного EdTech:

— Скорее всего, вы слышали, что государство решило всерьез заняться регулированием отечественного EdTech. Я уже комментировал это по горячим следам для СМИ, но выскажусь чуть более развернуто.

Причины происходящего ясны:

1. Молодые люди и даже школьники последние годы все активнее выражают политическую позицию. Далеко не всегда комплиментарно для исполнительной власти.

2. Онлайн, как среда коммуникации и кооперации, становится все эффективнее. А значит — настораживает непредсказуемостью.

3. В сферу образования заходят бесконтрольные для власти люди и организации, которые могут воспитать в молодых гражданах не то, что ей хочется. А власть этого опасается.

Я бы не назвал эту новость позитивной, но если сохранятся текущие политические реалии, то национализация основного школьного онлайн-образования неизбежна. Однако очень многое будет зависеть от того, каким путем двинется государство.

Вариант 1. Оно тратит кучу денег и, как это уже бывало не раз, создает альтернативную цифровую реальность (вспомним национальную поисковую систему «Спутник», на которую только по официальным данным было слито несколько миллиардов рублей). Без привлечения участников рынка EdTech с их глубокой продуктовой экспертизой, скорее всего, родятся цифровые уродцы, которыми заставят пользоваться несчастных учителей и учеников. Типа уже созданных МЭШ или РЭШ.

Потому что сильных специалистов в области современных методик и инструментов онлайн-образования у государства нет от слова «совсем» — они все в частных компаниях.

Вариант 2. Более перспективен. Государство создает платформенные решения и онлайн-инструменты совместно с уже сложившимися лидерами российского EdTech. Такое, кстати, уже тестировали в формах частно-государственных партнерств. Продуктом подобной кооперации может стать действительно работающее онлайн-образование, эффективное и удобное для пользователей — школьников и учителей.

Попутно такие партнерства могут дополнительно разогнать отрасль и сделать отечественный EdTech одним из самых продвинутых в мире.

Это большая развилка. Я очень надеюсь, что государство выберет путь коллаборации с лидерами нового образования. Передайте эту мысль наверх, если есть кому.

Это даже не про деньги (у меня, как человека, который уже не руководит профильной компанией, тут нет интереса). Это про конкурентоспособность нашей системы образования и будущее наших детей.

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