Лояльность 80 lvl: более 50 тыс. домашних питомцев перевезли электрички СвЖД с начала года

За девять месяцев 2021 г. в пригородных поездах в Свердловской, Тюменской областях и ХМАО перевезено 57,4 тыс. животных. Мохнатый пассажир есть почти на каждом из 233 ежедневно выполняемых рейсов.

Наибольшей популярностью услуга пользовалась у жителей Свердловской области.

С начала года свердловчане оформили около 50 тыс. билетов на домашних животных. В Тюменской области за этот же период было перевезено около 6 тыс. питомцев, в ХМАО – Югре — свыше 1,5 тыс., — сообщили DK.RU в пресс-службе СвЖД.

В основном в электричках возили собак и кошек, хотя в пригородных поездах разрешается также провоз кроликов, морских свинок, хомяков, птиц, рыб и даже черепах. Мелкие животные могут находиться в вагоне без переноски, под наблюдением хозяев. Собаки — в наморднике и на поводке. При этом собак крупных пород можно провозить только в тамбуре (не более двух собак на один вагон).

Хвостатым пассажирам необходим собственный билет — его можно оформить в любой пригородной кассе либо в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «Пригород». Стоимость услуги зависит от продолжительности поездки и составляет 25% от стоимости полного разового билета по этому маршруту.

Собаки-поводыри, сопровождающие инвалидов, ездят бесплатно и размещаются у ног хозяина.

Отметим, железная дорога гораздо лояльнее относится к перевозкам животных, чем другие виды транспорта. Особенно часто конфликтные ситуации происходят при авиаперевозках. Так, два года назад повестку всколыхнул случай с «толстым котом» в авиакомпании «Аэрофлот». Перевозчик исключил пассажира из программы лояльности Михаила Галина за то, что тот нарушил правила перевозки животных. Пассажир летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве и вез кота Виктора, которого сотрудница авиакомпании отказалась пустить в салон самолета: питомец весил 10 кг, а разрешенный лимит «Аэрофлота» — 8 кг. Кота предлагали отправить в специальный багажный отсек, но его владелец боялся, что тот не выдержит долгого перелета в таких условиях. Галин снялся с рейса, купил билет бизнес-класса, нашел другого кота, которого взвесил вместо своего на регистрации и таким образом обошел ограничения, рассказывал DК.RU.

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