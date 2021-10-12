В Екатеринбурге расстреляли офис компании, которая строила знаковые для города объекты

Ночью 12 октября неизвестные обстреляли из пневматического оружия офис компании «Русград». Отверстия в окнах сотрудники компании обнаружили, придя на работу. Сейчас в деле разбирается полиция.

Факт нападения на офис, расположенный на ул. Татищева, 90, подтвердили правоохранительные органы.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня в 9:15. Для проверки информации по указанному адресу выехали сотрудники территориального ОВД, — прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Как сообщила исполнительный директор «Русград» Екатерина Воронова телеграм-каналу Ural Mash, о нападении стало известно утром.

В здании нет сигнализации, а охрана ЖК ничего не сообщила. Мы c коллегами пришли на работу и увидели пять отверстий в окнах. Сразу же вызвали полицию, те нашли только четыре пули, — поделилась подробностями Екатерина Воронова.

Она также рассказала, что сейчас компания переживает сложные времена: у фирмы накопилась куча долгов, кредиторы грозят обанкротить предприятие.

Напомним, компания «Русград» работает в регионе с 2004 г., одно время она была крупнейшим генподрядчиком региона и построила такие объекты, как аэропорт «Кольцово», гостиницу «Анжело», участвовала в строительстве ОЭЗ «Титановая долина» и Циклотронного центра ядерной медицины. Также «Русград» начинал строительство МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» в 2016 г., однако в 2017-м подрядчик сменился — объект достраивал «Синара-Девелопмент», сообщал DK.RU. В 2018 г. у «Русграда» сменилось руководство. Михаил Абсалямов, бывший владелец компании, вышел из ее состава и уволил гендиректора Станислава Дресвянкина. После смены собственников у компании начались трудности.

По данным Znak.com, «Русград» задолжал деньги подрядчикам двух объектов — школе в Арамиле и цеху для опытно-конструкторского бюро «Новатор» (входит в ЗиК). Один из подрядчиков известил Арбитражный суд Свердловской области о том, что намерен требовать признания «Русграда» банкротом.