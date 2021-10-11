«Из меня делают нового Ефремова». Ксению Собчак вызвали на допрос после смертельного ДТП

Автомобиль, в котором телеведущая ехала в аэропорт Сочи, попал в ДТП. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречку. Пассажирка встречного авто погибла. На Собчак вылился «народный гнев».

Телеведущую Ксению Собачк вызовут на допрос к следователям МВД. Она выступит в качестве свидетеля по делу о ДТП с погибшей и пострадавшими в Сочи, сообщает пресс-служба МВД России.

По данным следствия, вечером 9 октября автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, обгоняя впереди идущий транспорт, выехал на встречную полосу, где в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen. Как позже пояснил водитель, машину занесло во время обгона и он не справился с управлением. Пассажирка Volkswagen, 35-летняя тренер по медитации Екатерина Тарасова, погибла на месте, а ее клиентка, ехавшая в том же авто и водитель такси получили ранения и были госпитализированы. У погибшей остался маленький ребенок, которого забрал к себе ее бывший муж.

Позже стало известно, что телеведущая и ее ассистентка пересели из разбитого авто в такси и покинули место ДТП, спеша в аэропорт. Общественность обвинила телеведущую в черствости, поскольку женщина не оказала первую помощь участникам аварии.

«Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть, можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди», — написала Собчак в твоем Telegram-канале «Кровавая Барыня»:

Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину. Мне предлагали госпитализацию в Сочи, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение (здесь и далее — орфография и пунктуация сохранена по источнику, Прим.ред.).

«Я полетела домой к семье, потому что я не спасатель и не врач, не водитель, я не помогла бы там ни руками, ни советами, — рассказала телеведущая. — Я могу помочь только связями и возможностями. А стоять на дороге, мешать людям работать, спасать и торговать лицом, чтобы вы потом написали «Собчак осталась на месте происшествия и (ничего) не сделала» — это не конструктивно, это бредово». Телеведущая так же высказалась о желании помочь участникам ДТП:

Мы поможем всем, потому что у нас с командой есть такая возможность. Помочь людям в горе, невольными участниками которого мы стали. Потому что мы — так уж случилось, остались живы. <...> По поводу фейков, связанных со мной. Я о порядочности в своей адрес даже просить не буду знаю, что бесполезно. Доказывать, что я не верблюд, шайке комбинаторов <...>, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду. Факты такие: я не в Америке, я никуда не лечу. Я лежу дома, днем была на обследовании.

YouTube-канал Собчак временно перестал выходить после ДТП. Выходы всех выпусков «Осторожно: Собчак» приостановлены.

В настоящий момент происшествие расследуют по части 3 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водителю Mercedes 11 октября предъявили обвинение и на два месяца поместили под домашний арест, он полностью признал свою вину.

Год назад Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП. В момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщал DK.RU.