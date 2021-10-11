Дым распространяется на новые районы: 120 га горящего торфяника под Екатеринбургом

Тлеющий в районе Солнечного торфяник тушат, тем временем специалисты Роспотребнадзора проводят исследование качества городского воздуха.

Екатеринбург затянуло дымом от природного пожара. На запах в воскресенье, 10 октября, вечером жаловались жители Солнечного, Академического и Вторчермета. Утром дымом затянуло Ботанику, Химмаш и Автовокзал. Сегодня в Солнечном, на ЕКАД и на Полевском тракте в районе их пересечения нулевая видимость, машины движутся там со скоростью 5 км/ч.

ГУ МЧС по Свердловской области сообщает, что причиной задымления в Екатеринбурге стал тлеющий торфяник в районе Солнечного. Его площадь составляет 120 га, на месте работают 49 человек личного состава и девять единиц спецтехники.

Отметим, в Свердловской области на утро понедельника зафиксированы сразу два лесных пожара. Специалисты Роспотребнадзора проведут исследования качества атмосферного воздуха в связи с запахом гари в жилых кварталах.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что августовские пожары обошлись Свердловской области в десятки миллионов рублей. В городе стоял смог из-за пожаров, огонь тогда подобрался к федеральной трассе.