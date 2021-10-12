«Переучивать не надо». Какой уральский вуз выпускает готовые кадры для госслужбы и бизнеса

«Мониторинг трудоустройства выпускников мы ввели намного раньше, чем это порекомендовало федеральное Минобрнауки. Поэтому знаем точно: более 80% наших ребят сразу находят работу по специальности».

Россия в последние годы взяла курс на повышение качества жизни в регионах, для этого были запущены нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и т. д. В рамках этих проектов строятся больницы и школы, создается инфраструктура, благоустраиваются территории. И речь не только о мегаполисах: сегодня активно преображаются небольшие города и поселки.

Но чтобы воспользоваться инструментами, предлагаемыми государством для улучшения жизни граждан, нужны грамотные управленцы. В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) уже 30 лет существует кафедра «Региональной, муниципальной экономики и управления». Как изменился за это время подход к обучению студентов, насколько востребованы выпускники кафедры, где и кем они могут работать — об этом мы поговорили с заведующим кафедрой Иваном Антипиным.

Иван, ваша кафедра создавалась в 90-е. Тогда были совсем другие реалии — экономические, политические, социальные. За это время поменялось, кажется, все. Как это отразилось на вас?

— Кафедра ««Региональной, муниципальной экономики и управления» стала выпускающей в 1993 г. Вы правы, условия того времени кардинально отличались от тех, что существуют сейчас. Но уже тогда мы прогнозировали, что изменения будут. Даже название кафедры это отражает: в 90-е очень мало говорили о региональной экономике, совершенно не говорили о муниципальной, но кафедра сосредоточилась именно на этих направлениях. И не зря. Сегодня в системе государственного управления муниципалитеты имеют немалый вес.

В России, по данным официальной статистики, 20 303 муниципалитета. В Свердловской области их 94. В каждом есть свои преимущества и проблемы и каждому нужны грамотные специалисты, которые могут предложить наиболее эффективные инструменты для развития. Они, естественно, тоже сильно изменились. Сегодня практически каждый муниципалитет разработал стратегию социально-экономического развития, основанную на своих преимуществах. То есть появились стратегическое планирование, стратегическое управление. Добавились такие инструменты, как оценка регулирующего воздействия, проектное и инвестиционное управление, государственно-частное, муниципально-частное партнерство и другие.

В соответствии с сегодняшними запросами государства меняются и технологии образования, и наши программы, и те компетенции, что мы даем выпускникам.

О каких именно компетенциях идет речь? Чему вы учите своих студентов?

— Главным образом мы учим, как управлять территориями — самого разного уровня. Это может быть и субъект Федерации, то есть региональный уровень; и разные типы муниипальных образований — это муниципальный уровень. А может быть бизнес — государственный, муниципальный, частный. Потому что за годы работы кафедра пополнилась новыми направлениями. Сейчас их три. К изначальному «Государственному и муниципальному управлению» (ГМУ) добавились «Экономическая безопасность и управление рисками» и «Землеустройство и инвестиционное проектирование».

Можете чуть подробнее рассказать об этих направлениях?

— О ГМУ я уже немного сказал: мы даем студентам знания обо всех современных управленческих инструментах, они также изучают правовые и экономические дисциплины. В итоге получаются грамотные государственные и муниципальные служащие.

Второе направление — «экономическая безопасность». Когда речь заходит о безопасности любого объекта — от собственного бизнеса до мегаполиса или региона — надо учитывать множество аспектов. Это информационная безопасность, а также кадровая, личная, инженерно-техническая, продовольственная, корпоративная, экономическая и т. д.

Мы учим, как найти угрозы безопасности, как оценить риски и управлять ими. От нас выпускаются специалисты, которые обладают знаниями в менеджменте, экономике, праве. Эти знания также можно в дальнейшем применять и на государственной службе, и при создании собственного бизнеса.

Направление землеустройства и кадастра появилось у нас в 2012 году и уже успело трансформироваться. Первоначально профиль назывался «Управление недвижимостью», сейчас — «Землеустройство и инвестиционное проектирование». Сегодня инвестпроекты — один из главных двигателей экономики любого региона и муниципального образования.

При подготовке студентов мы делаем упор именно на экономические аспекты управления недвижимостью, также есть мощный блок правовых дисциплин. Кроме того, студенты изучают оценочную деятельность, основы риелторской деятельности, бизнес-планирование в управлении недвижимостью. А еще есть инженерная подготовка: геология, геодезия, инженерное обустройство территории, фотограмметрия, дистанционное зондирование и т. д. Причем работа по всем направлениям — практикоориентированная.

Ваши студенты бегают с нивелиром?

— Да, и это тоже. Они обучаются работе с теодолитом, с нивелиром, знают, что такое «ведро Ковалева» и т. д. Каждый студент во время обучения проходит 5-6 практик. В том числе реальные практики, что называется, «в полях». Но это не только, как вы сказали, нивелиры.

Если речь идет об инвестпроектах, о бизнес-планировании, ребята с научным руководителем просчитывают экономическую эффективность с реальными процентными ставками банков, с реальной инфляцией, арендными ставками, участвуют в разработке прогнозов или стратегий социально-экономического развития городов и регионов и так далее.

Но научные руководители — это, наверное, больше «ученые мужи»…

— Вы, безусловно, правы. Наша кафедра имеет звания «Золотая кафедра России», «Лучшая экономическая кафедра» и т. п. Наши преподаватели действительно лучшие. Но вместе с тем у нас есть стратегические партнеры, у которых наши студенты вначале приходят практику, а потом, когда выпускаются, устраиваются работать. Это в первую очередь органы местного самоуправления, органы госвласти. Дальше это крупные муниципальные и государственные предприятия. Следующая категория — научные и образовательные центры. Это сегодня тоже важно: инновации, новые технологии — мы без этого никуда. Четвертая категория — предприятия реального сектора экономики: оценка, консалтинг, агентства недвижимости, инженерные разработки и изыскания.

Главный плюс — потенциальные работодатели входят в наш образовательный процесс, преподают нашим студентам. Это касается всех специальностей — и ГМУ, и экономической безопасности, и землеустройства и кадастра.

Насколько востребованы выпускники вашего университета?

— Мониторинг трудоустройства выпускников мы ввели намного раньше, чем это порекомендовало федеральное Минобрнауки. Поэтому знаем точно: более 80% наших ребят сразу находит работу по специальности. Буквально в конце сентября все научные руководители — преподаватели кафедры — обзвонили своих дипломников 2020-2021 гг. Те, кто выпустился год назад, в основном работают и большинство — по специальности. У выпускников этого года года процент меньше — кто-то еще раскачивается, кто-то рассматривает предложения.

И мы всегда готовы помочь: если у кого-то из наших партнеров появляется вакансия — в первую очередь они звонят нам. Знают, что наши выпускники могут сразу приступить к службе, без переучиваний и долгих адаптаций. Ведь мы даем только актуальные знания.