Как участвовать в торгах и не привлекать внимание ФАС?

Суды и органы ФАС интерпретируют использование партнерских компаний на госторгах как картельный сговор и грозят уголовными делами. Как внедрить в компании антимонопольный комплаенс и избежать проблем?

19 октября Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России, Адвокатская контора № 22 «Магнат» СОКА и DK.RU проведут деловую дискуссию с участием спикеров от Управления ФАС по Свердловской области, посвященную вопросам минимизации рисков для бизнеса при участии в государственных и муниципальных торгах.

Использование партнерских компаний на государственных и муниципальных торгах — явление для бизнеса знакомое, однако сейчас оно интерпретируется судами и органами ФАС как картельный сговор, а, следовательно, грозит уголовными делами в отношении участников торгов.

Вот лишь малая часть списка выявленных ФАС картельных сговоров в текущем году:

ФАС раскрыла картель из семи организаций на торгах на выполнение ремонтных работ в Московской области. Компании договорились не снижать цену на 203 торгах.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело о картельном сговоре между муниципальным предприятием по ремонту дорог и двумя предпринимателями, которые заключили ограничивающее конкуренцию картельное соглашение, в целях поддержания цен на торгах при проведении электронных аукционов.

УФАС по Свердловской области выявило картельный сговор между компаниями, занимающимися строительством и ремонтом дорог. Участники сговора заключили соглашение для поддержания цен в аукционе на право заключения госконтракта на ремонт дорог в Полевском городском округе.

Важно отметить, что сложившаяся судебная практика позволяет органам ФАС не устанавливать сговор в виде конкретного письменного соглашения, а ограничиваться косвенными доказательствами наличия картельного сговора.

В рамках деловой дискуссии обсудим наиболее важные для бизнеса вопросы:

Ограничение конкуренции и иные нарушения антимонопольного законодательства, допускаемые на торгах. Практика ФАС и судов. Риски для руководителей и сотрудников компаний при недобросовестной конкуренции на торгах. Соотношение административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о торгах. Квалифицирующие признаки. Размер ответственности. Суть реального антимонопольного комплаенса и необходимость его внедрения в компаниях.

Спикеры:

Член исполнительного комитета СРО АЮР, адвокат А. Г. Золоев;

Представитель Управления ФАС по Свердловской области;

Руководитель Адвокатской конторы № 22 «Магнат» СОКА, адвокат А. В. Мелихов;

Руководитель практики «Уголовное и административное право» Адвокатской конторы № 22 «Магнат» СОКА, адвокат А. О. Апексимов.

Мероприятие пройдет в рамках XIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Зарегистрироваться на него можно по ссылке. В случае вопросов можно позвонить по тел. +7-922-132-16-32 (Алиса Мальцева).