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Как участвовать в торгах и не привлекать внимание ФАС?

Как участвовать в торгах и не привлекать внимание ФАС?
Иллюстрация: DK.RU

Суды и органы ФАС интерпретируют использование партнерских компаний на госторгах как картельный сговор и грозят уголовными делами. Как внедрить в компании антимонопольный комплаенс и избежать проблем?

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

19 октября Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России, Адвокатская контора № 22 «Магнат» СОКА и DK.RU проведут деловую дискуссию с участием спикеров от Управления ФАС по Свердловской области, посвященную вопросам минимизации рисков для бизнеса при участии в государственных и муниципальных торгах.

Использование партнерских компаний на государственных и муниципальных торгах — явление для бизнеса знакомое, однако сейчас оно интерпретируется судами и органами ФАС как картельный сговор, а, следовательно, грозит уголовными делами в отношении участников торгов.

Вот лишь малая часть списка выявленных ФАС картельных сговоров в текущем году:

  • ФАС раскрыла картель из семи организаций на торгах на выполнение ремонтных работ в Московской области. Компании договорились не снижать цену на 203 торгах. 
  • В Иркутской области возбуждено уголовное дело о картельном сговоре между муниципальным предприятием по ремонту дорог и двумя предпринимателями, которые заключили ограничивающее конкуренцию картельное соглашение, в целях поддержания цен на торгах при проведении электронных аукционов.
  • УФАС по Свердловской области выявило картельный сговор между компаниями, занимающимися строительством и ремонтом дорог. Участники сговора заключили соглашение для поддержания цен в аукционе на право заключения госконтракта на ремонт дорог в Полевском городском округе. 

Важно отметить, что сложившаяся судебная практика позволяет органам ФАС не устанавливать сговор в виде конкретного письменного соглашения, а ограничиваться косвенными доказательствами наличия картельного сговора.

В рамках деловой дискуссии обсудим наиболее важные для бизнеса вопросы:

  1. Ограничение конкуренции и иные нарушения антимонопольного законодательства, допускаемые на торгах. Практика ФАС и судов.
  2. Риски для руководителей и сотрудников компаний при недобросовестной конкуренции на торгах. 
  3. Соотношение административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о торгах. Квалифицирующие признаки. Размер ответственности.
  4. Суть реального антимонопольного комплаенса и необходимость его внедрения в компаниях.

Спикеры:

  • Член исполнительного комитета СРО АЮР, адвокат А. Г. Золоев;
  • Представитель Управления ФАС по Свердловской области; 
  • Руководитель Адвокатской конторы № 22 «Магнат» СОКА, адвокат А. В. Мелихов;
  • Руководитель практики «Уголовное и административное право» Адвокатской конторы № 22 «Магнат» СОКА, адвокат А. О. Апексимов.

Мероприятие пройдет в рамках XIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Зарегистрироваться на него можно по ссылке. В случае вопросов можно позвонить по тел. +7-922-132-16-32 (Алиса Мальцева). 

  • Место: Ельцин-центр, медиа-зал 3 этаж.
  • Дата: 19 октября 2021 г.
  • Время: с 10 до 13.30.
  • Регистрация и приветственный кофе с 09.30.
 
Автор: Гринина Ирина
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