Как участвовать в торгах и не привлекать внимание ФАС?
Суды и органы ФАС интерпретируют использование партнерских компаний на госторгах как картельный сговор и грозят уголовными делами. Как внедрить в компании антимонопольный комплаенс и избежать проблем?
19 октября Свердловское региональное отделение Ассоциации юристов России, Адвокатская контора № 22 «Магнат» СОКА и DK.RU проведут деловую дискуссию с участием спикеров от Управления ФАС по Свердловской области, посвященную вопросам минимизации рисков для бизнеса при участии в государственных и муниципальных торгах.
Использование партнерских компаний на государственных и муниципальных торгах — явление для бизнеса знакомое, однако сейчас оно интерпретируется судами и органами ФАС как картельный сговор, а, следовательно, грозит уголовными делами в отношении участников торгов.
Вот лишь малая часть списка выявленных ФАС картельных сговоров в текущем году:
- ФАС раскрыла картель из семи организаций на торгах на выполнение ремонтных работ в Московской области. Компании договорились не снижать цену на 203 торгах.
- В Иркутской области возбуждено уголовное дело о картельном сговоре между муниципальным предприятием по ремонту дорог и двумя предпринимателями, которые заключили ограничивающее конкуренцию картельное соглашение, в целях поддержания цен на торгах при проведении электронных аукционов.
- УФАС по Свердловской области выявило картельный сговор между компаниями, занимающимися строительством и ремонтом дорог. Участники сговора заключили соглашение для поддержания цен в аукционе на право заключения госконтракта на ремонт дорог в Полевском городском округе.
Важно отметить, что сложившаяся судебная практика позволяет органам ФАС не устанавливать сговор в виде конкретного письменного соглашения, а ограничиваться косвенными доказательствами наличия картельного сговора.
В рамках деловой дискуссии обсудим наиболее важные для бизнеса вопросы:
- Ограничение конкуренции и иные нарушения антимонопольного законодательства, допускаемые на торгах. Практика ФАС и судов.
- Риски для руководителей и сотрудников компаний при недобросовестной конкуренции на торгах.
- Соотношение административной и уголовной ответственности за нарушения законодательства о торгах. Квалифицирующие признаки. Размер ответственности.
- Суть реального антимонопольного комплаенса и необходимость его внедрения в компаниях.
Спикеры:
- Член исполнительного комитета СРО АЮР, адвокат А. Г. Золоев;
- Представитель Управления ФАС по Свердловской области;
- Руководитель Адвокатской конторы № 22 «Магнат» СОКА, адвокат А. В. Мелихов;
- Руководитель практики «Уголовное и административное право» Адвокатской конторы № 22 «Магнат» СОКА, адвокат А. О. Апексимов.
Мероприятие пройдет в рамках XIII Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале». Зарегистрироваться на него можно по ссылке. В случае вопросов можно позвонить по тел. +7-922-132-16-32 (Алиса Мальцева).
- Место: Ельцин-центр, медиа-зал 3 этаж.
- Дата: 19 октября 2021 г.
- Время: с 10 до 13.30.
- Регистрация и приветственный кофе с 09.30.