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Охвачены и ЖКХ, и налоги. В каких комитетах будут работать избранные в Госдуму РФ уральцы

Госдума РФ
Госдума РФ. Иллюстрация: wikipedia.org

Избранные члены Госдумы распределились по комитетам, которых стало на шесть больше. Первое заседание пройдет 12 сентября. Список депутатов-уральцев в составе нижней палаты Федерального собрания.

#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Уральцы, которые после сентябрьских выборов прошли в Государственную Думу, распределились по ее комитетам. Информационное агентство РБК раскрыло полный состав ключевых подразделений нижней палаты Федерального Собрания. Первое заседание Думы в новом составе, напомним, пройдет 12 октября, комитетов же, как и предполагалось, стало больше (32 вместо 26).

В Комитет по государственному строительству и законодательству вошли челябинец Дмитрий Вяткин и свердловчане Павел Крашенинников и Сергей Чепиков. Все они единороссы.

В Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов будет трудиться свердловчанин Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), в Комитете по бюджету и налогам Лев Ковпак (Свердловская область). 

Константин Захаров из Екатеринбурга и Владимир Павлов из Челябинска вошли в состав Комитета по промышленности и торговле, Комитет по защите конкуренции (самый маленький в Думе, в него входит всего пять депутатов) возглавил челябинец Валерий Гартунг. В состав Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям включен курганец Александр Ильтяков, в Комитет по энергетике — югорчанин Павел Завальный.

В Комитете по обороне будут работать главный единоросс УрФО тюменец Иван Квитка и Зелимхан Муцоев (Первоуральский округ, Свердловская область), Комитет по безопасности и противодействию коррупции выбрали сразу несколько уральцев — свердловчане Андрей Альшевских и Николай Езерский, тюменец Эрнест Валеев и челябинец Олег Колесников.

В Комитете по просвещению предстоит работать челябинцам Яну Лантратову и Михаилу Бирулаве, в аграрный вошел Максим Иванов (Свердловская область), а  Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды возглавил бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, он будет работать с челябинцем Владимиром Бурматовым и Жанной Рябцевой из Свердловской области.

Комитет по физической культуре и спорту избрал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин (Средний Урал), в Комитет по строительству и ЖКХ вошли челябинец Виталий Бахметьев и свердловчанин, бывший «политический» вице-губернатор Сергей Бидонько, в Комитете по экономической политике будет работать челябинец Станислав Наумов. 

Ранее DK.RU писал, о перестановках в региональном правительстве после подведения итогов сентябрьских выборов. Свои кресла покинуи вице-губернаторы Бидонько и Высокинский.

Несколькими неделями ранее удостоверения получили избранные депутаты Заксобрания области. От мандатов, напомним, отказались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-губернатор Сергей Бидонько, замгубернатора Алексей Шмыков, министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов и другие.

Автор: Александра Клименко
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