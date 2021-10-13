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Олег Шиловских: «Несмотря на снижение доходов, мы оптимистичны и строим новые клиники»

Олег Шиловских
Олег Шиловских. Иллюстрация: Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»

Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» — о перестройке рабочих процессов в пандемию, возвращении иностранных пациентов, новых проектах и обязательной вакцинации.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ЗДОРОВЬЕ#МЕДИЦИНА#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

«Текущую ситуацию сложно назвать благоприятной для развития, тем не менее я настроен оптимистично — новые проекты идут, объем платных услуг восстановился, к нам возвращаются зарубежные пациенты, — отмечает генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области, заслуженный врач России Олег Шиловских.

Он рассказал, когда откроется новая офтальмологическая поликлиника в центре Екатеринбурга, почему детский проект в Академическом пока «стоит» и будет ли он заставлять сотрудников Центра вакцинироваться.

В 2020 г. пандемия свалилась на мир как некий форс-мажор. Стала ли она за полтора года «фоновым» явлением? Что изменилось в работе Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»?

— Мы уже привыкли жить и работать в условиях ограничений, но начало пандемии было шоковым. На 2,5 месяца Центр ушел на «каникулы» — закрылись все отделения, филиалы, представительства. В 1989 г. во время эпидемии аденовируса у нас месяц не работал стационар на Бардина 4а, однако прием пациентов продолжался. В ситуации полной остановки деятельности мы оказались впервые за 33-летнюю историю.

Вынужденная «пауза» отразилась на доходах, были поставлены «на паузу» проекты развития. Мы жили в условиях неопределенности — никто не знал, когда разрешат возобновить работу и в какой ситуации мы окажемся. Потом были тяжелые месяцы, когда приходилось включаться в процессы, приспосабливаться к новым реалиям, организовывать, что-то придумывать на ходу. Не скрою, пришлось нелегко.

За полтора года в Центре многое изменилось. Мы перестроились и в разы увеличили объем амбулаторной хирургии, не требующей наблюдения в стационаре. Однако детей, а также пациентов после тяжелых восстановительных операций необходимо госпитализировать. Поэтому пациентов в стационаре размещаем, но время пребывания там сократили фактически до одних суток.

Олег Шиловских: «Несмотря на снижение доходов, мы оптимистичны и строим новые клиники» 1В главном операционном зале Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза»

Продолжительность же нашего рабочего дня, напротив, пришлось увеличить: раньше Центр был открыт до 17.00, сейчас работает с 8.00 до 20.00. Мы принимаем столько же пациентов, как в доковидные времена. Новый график позволяет избежать концентрации людей в помещениях. В результате всем приходится работать больше — врачам, медсестрам, сотрудникам регистратуры, службы логистики и сопровождения.

Серьезно выросла нагрузка на call-центр. Специалистам этого подразделения приходится закрывать «окна», поскольку многие переносят приемы из-за коронавируса, а еще собирать по телефону предварительный анамнез пациента, узнавать, не болен ли кто-то из родственников … Недавно мы перевели call-центр в новое помещение, увеличив количество рабочих мест с восьми до двенадцати и улучшив условия труда сотрудников.  

Думаю, нам придется жить с коронавирусом еще долго, он будет мутировать и, возможно, через несколько лет перейдет в категорию сезонных заболеваний. Постепенно большинство людей осознает необходимость плановой вакцинации — наподобие той, что предлагали от гриппа. Но призывам вакцинироваться от гриппа не придавалось особого значения, а от коронавируса люди массово умирают.

Практически все клиники уходили на карантин из-за обнаружения пациентов с ковидом. Пришлось ли вам кого-то изолировать? Были ли потери среди персонала? Как в целом в Центре обеспечивается безопасность тех и других?

— От коронавируса погиб наш анестезиолог, ему было всего 55 лет. Он заразился в декабре 2020 г., когда Центр был на «каникулах»: съездил с семьей в отпуск в Казань на поезде. К сожалению, его не спасли.

В клинике случаев заражения не было. Мы строго соблюдаем правила: на входе измеряем температуру, работаем в масках, берем на операции только пациентов с отрицательным ПЦР-анализом. Если по какой-то причине результата ПЦР нет, а человека надо госпитализировать, тестируем сами, в нашей клинической лаборатории. Это специфический анализ, для проведения которого потребовалось закупить реактивы. Но безопасность дороже.

Во время пребывания в стационаре пациенты, по сути, изолированы от внешнего мира. Например, обеды они получают в палате, в одноразовой посуде.

В общем, пока «карантинный» резервный этаж нам не пригодился. Можно было бы сослаться на везение. Но я убежден, что везет только тем, кто предпринимает соответствующие усилия. 

В октябре власти Свердловской области объявили вакцинацию обязательной для отдельных категорий граждан. Вакцинировались ли вы и обяжете ли сделать это сотрудников Центра? 

— Я категорически против принуждения — оно ничего не дает. Мы 70 лет жили в страшном коммунистическом режиме, применявшем этот «механизм». К чему это привело? Время показало, что человек не может продуктивно работать со стволом у затылка. И так во всем. Гораздо эффективнее, когда люди самостоятельно до чего-то доходят. Поэтому мы информируем сотрудников, убеждаем, разъясняем, создаем комфортные условия: формируем группы из желающих привиться и договариваемся, чтобы их приняли в клинике по соседству. Заставлять, принуждать, угрожать отстранением от работы — не наш метод.

Сам я, конечно, вакцинировался.  

На ваш взгляд, какой прививочный препарат эффективнее?

— Я не иммунолог, не эпидемиолог и не могу оспаривать эффективность той или иной вакцины. Каждый волен выбирать препарат из тех, что доступны.

Я привился отечественной вакциной, хотя считаю, что в нашей стране необходимо зарегистрировать все современные, одобренные ВОЗ препараты от коронавируса. Многие люди не доверяют отечественным производителям, они имеют на это право и «исторические» основания для сомнений. Вряд ли кто-то предпочел бы российское авто немецкому, а отечественную обувь — итальянской, если бы средства позволяли. С медицинскими препаратами то же самое. У меня огромный врачебный стаж и я знаю, отличается ли продукция зарубежных фармкомпаний от нашей.

Если государство хочет дать зеленый свет отечественным вакцинам, достаточно прививать ими бесплатно в государственных медицинских учреждениях, а зарубежными — за деньги. Думаю, возможность выбрать препарат побудила бы граждан прививаться.

Вы сказали, что Центр принимает столько же пациентов, сколько принимал до пандемии. То есть поток людей и вместе с ним уровень доходов полностью восстановились? 

— 2020 год был непростым, но мы выполнили основные параметры территориальной программы госгарантий (прим. ред.: Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» ежегодно проводит по ней 25 тыс. операций). Сейчас по количеству пациентов и объему помощи мы вышли на уровень 2019 г. С финансовой составляющей несколько сложнее: по разным статьям рост доходов составляет от 2 до 6% — это очень мало, особенно с учетом инфляции.

Замечу, что до 2014 г. объем доходов ежегодно увеличивался на 13–15%. Чем больше денег мы зарабатываем, тем больше можем инвестировать в развитие. Нынешняя ситуация не слишком этому благоприятствует, тем не менее я настроен оптимистично — новые проекты идут, объем платных услуг восстановился, к нам возвращаются зарубежные пациенты, в частности, из Казахстана. Мы рассчитываем, что их число вырастет. 

Почему жители Казахстана едут к вам, в Екатеринбург?

— По ряду причин. Насколько мне известно, в Казахстане не везде есть высокотехнологичная хирургия сетчатки стекловидного тела. То же самое — с современными методами рефракционных операций, применяемыми для коррекции близорукости и астигматизма, с хирургией слезного аппарата, детским лечением. Мы обладаем всеми новейшими технологиями и огромным опытом в их проведении.

Олег Шиловских: «Несмотря на снижение доходов, мы оптимистичны и строим новые клиники» 2

Немаловажно и то, что из Казахстана до Екатеринбурга легко добраться — на машине или поезде. На мой взгляд, Россия может быть привлекательной с точки зрения медицинского туризма, в первую очередь для выходцев из бывших советских республик. У нас всегда были пациенты из Узбекистана и Таджикистана.

Из дальнего зарубежья, развитых стран, к нам едут единицы — из-за больших расстояний и отсутствия нормальной логистики. Согласитесь, перспектива добираться с несколькими пересадками не слишком вдохновляющая.

Кстати, в Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» обращаются и жители разных регионов России, в том числе благополучных с точки зрения возможности получения офтальмологической помощи. К примеру, москвичи. С одной стороны, их привлекают наши цены. С другой, наше реноме.

Как продвигаются масштабные проекты в Екатеринбурге, которые вы анонсировали ранее — взрослая поликлиника с глаукомным отделением в центре города и детская поликлиника в Академическом?

— Надеюсь, к осени 2022 г. мы откроем новую глазную поликлинику на Шейнкмана-Радищева, и, наконец, осуществим мечту — создадим полный реестр больных глаукомой в Екатеринбурге. Эффект системной работы с такими пациентами будет очевиден уже через год: показатели инвалидности по глаукоме снизятся.

Сейчас мы адаптируем готовое помещение под себя — переделываем системы вентиляции и кондиционирования, выстраиваем логистику, интегрируем лифты и пр. Думаю, в октябре-ноябре приступим к строительным работам. Параллельно занимаемся подготовкой персонала, постепенно увеличивая штат. Костяк врачей и сестер перейдет со старой базы. Но новая клиника в 2,5 раза больше существующего отделения диагностики и лечения глаукомы — ее площадь 1 000 кв. м, поэтому нужны еще «рабочие руки». Подготовка людей — длительный процесс. Если с техникой нет проблем — бери и покупай, то с кадрами сложнее: на «рынке» нет специалистов, соответствующих нашим требованиям. Чтобы посадить врача на амбулаторный прием, мы должны его обучить, даже если это доктор с 10–15-летним стажем. То же касается среднего медицинского персонала.

Олег Шиловских: «Несмотря на снижение доходов, мы оптимистичны и строим новые клиники» 3Проект фасада новой поликлиники в центре Екатеринбурга

С реализацией детского проекта в Академическом ситуация сложнее. Наш партнер «Атомстройкомплекс» берет в аренду землю под строительство. К сожалению, собственник участка постоянно меняет условия, и нам раз за разом приходится переделывать эскизный проект клиники. Сейчас мы работаем над пятым вариантом… А это время, силы, наконец, деньги. Надеюсь, в итоге все со всеми договорятся и в Академическом появится суперсовременная детская поликлиника.

Вы обсуждали с губернатором Тюменской области Александром Моором возможность создания новой офтальмологической клиники в Тюмени. Есть ли результаты?

— Из-за пандемии в коммуникации возникла пауза. Этой осенью я рассчитываю встретиться с Александром Викторовичем и возобновить диалог. Если руководство региона по-прежнему заинтересовано в появлении новой офтальмологической клиники, мы сможем построить ее достаточно оперативно. Поскольку за это время разработали типовой проект, который скоро будет реализован в Каменске-Уральском. Его можно адаптировать к конкретной ситуации в считаные месяцы.

Олег Шиловских: «Несмотря на снижение доходов, мы оптимистичны и строим новые клиники» 4Проект клиники в Каменске-Уральском

В Тюмени у нас уже есть филиал — в этом году мы отметим его 15-летие. В перспективе эту площадку можно трансформировать в детскую поликлинику. А на новой увеличить консультационный прием, создать там операционный блок и проводить хирургию. 

Любопытно, встречались ли вы с предыдущим главой Тюменской области — Сергеем Собяниным?

— Встречался, в 1997 году. Он тогда занимал пост председателя Думы Ханты-Мансийского округа и вместе с депутатами посетил наш филиал в Пыть-Яхе. Я провел для них экскурсию.

Когда Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» пришел в Тюмень, Сергей Семенович был губернатором. Личных встреч с ним больше не было. Но, очевидно, он запомнил нас по «северам» и дал поручения заместителю по социальным вопросам помочь нам с организацией филиала в Тюмени.

Как будете отмечать 15-летие тюменского филиала?

— Проведем региональную конференцию. С этой инициативой выступила заведующая филиалом. Мы поддержали, пригласили коллег из Москвы и Петербурга, признанных экспертов в своих направлениях.  

Складывается ощущение, что, несмотря на продолжающуюся пандемию, жизнь/работа в Центре вошли в нормальное русло: операции идут, новые проекты реализуются, даже международную конференцию в 2022 г. планируете провести не в Zoom…

— Мы многое сделали для этого — возвращения работы в нормальное русло. Впрочем, не могу назвать текущую ситуацию полностью удовлетворительной. Нам не хватает живого общения: мы больше года не встречались с коллегами из других стран. Недавно в США прошел конгресс по офтальмологии. По понятным причинам мы на него не попали.

Онлайн-формат я не воспринимаю. Мне неинтересно читать лекцию, глядя в монитор — если я не вижу аудиторию, у меня нет с ней человеческого контакта. Можно ли ощутить атмосферу на онлайн-конференции? На мой взгляд, нет. Неудивительно, что на мероприятиях, которые проходят в этом формате, не бывает и острых дебатов.

На мой взгляд, дискуссии, возникающие в процессе живого общения со всем миром, становятся «питательным бульоном» для совершенствования технологий. Хотелось бы вернуться к ним как можно скорее. 

В апреле 2022 г. мы действительно будем проводить Евро-Азиатскую конференцию по офтальмохирургии в «живом» формате. Если позволит время.

Сейчас мы готовимся к важному и долгожданному событию — открытию нового операционного блока на Бардина, 4а, предназначенного для хирургии патологии слезных путей и окулопластики — всего слезного аппарата. Планируем провести его в традиционном формате. Мы пригласили на торжественную церемонию гостей. Надеюсь, пандемия не вставит нам «палки в колеса», и все состоится.

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»:

ул. Академика Бардина, 4а

ул. Ясная, 31

тел.: (343) 231 00 11, 231­ 00­ 00, 8 800 2000 300

e-mail: mntk2310000@gmail.com

www.eyeclinic.ru

 

Олег Шиловских: «Несмотря на снижение доходов, мы оптимистичны и строим новые клиники» 5

Автор: Виктория Говорковская
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