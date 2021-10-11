Не просто назвать улицу. Музей истории Екатеринбурга создаст мерч с цитатами Крапивина

Память скончавшегося в 2020-м году писателя Владислава Крапивина будет увековечена: его именем назовут одну из улиц. Но общественность уверена, что этого мало и есть еще множество вариантов.

В Екатеринбурге продолжают обсуждать вопрос о присвоении одной из городских улиц имени известного детского писателя Владислава Крапивина. В ответ на запрос депутата Андрея Альшевских губернатор Евгений Куйвашев ответил, что «вопрос по увековечиванию памяти писателя проработан». Сейчас над решением задачи работает соответствующая комиссия мэрии Екатеринбурга.

Председатель комиссии по топонимике, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский говорит, что пока заявлений на эту тему не видел.

﻿﻿Со смерти Владислава Крапивина не прошло трех лет, поэтому решение о присвоении может принять глава города. Двадцать первого октября состоится заседание комиссии по топонимике, будем рассматривать очередной список фамилий на присвоение, — пояснил Каменский ЕАН.

При этом эксперт уверен, что просто присвоение имени писателя одной из улиц города не решает вопроса привлечения внимания к творчеству писателя. Например, в Екатеринбурге есть улица Николая Никонова, но это не прибавило ему читателей. Сергей Каменский считает, что, возможно, стоит подумать над иными вариантами увековечивания памяти легендарного земляка:

Просто назвать улицу, как мне кажется, мало. Нужно как-то развить и поддержать эту историю. Можно создать мемориальные таблички с цитатами Владислава Крапивина, пусть горожане вешают их на свои двери. Музей истории Екатеринбурга готов создать мерч, пусть будут и магниты на холодильник с выдержками из его произведений. Почему нет? — размышляет Каменский.

Ранее DK.RU писал о том, как в регионе планируют увековечить память Владивлава Крапивина. Уже в этом году в городе пройдет несколько мероприятий, связанных с именем Командора, а в 2023 году регион торжественно отметит 85-летие писателя «Крапивинским фестивалем». Разработать подробный план мероприятий должен специальный оргкомитет — сформировать его губернатор поручил областному кабмину. Кроме того, органам местного самоуправления рекомендовано разработать собственные планы, призванные сохранить память о командоре «Каравеллы» и его творчестве.

Напомним, Владислав Крапивин основатель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла», автор большого количества детских произведений: рассказов, повестей и романов. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1974 г.) и Премии Президента России (2014 г.). Также награжден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.