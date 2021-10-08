Бывшего вице-президента ГК «ПИК» арестовали по делу о мошенничестве

Один из крупнейших застройщиков инициировал уголовное дело против своего бывшего топ-менеджера. Александр Лефель вину не признал, а его защита заявила о том, что дело «продавлено» владельцами «ПИКа».

Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО Александра Лефеля, бывшего вице-президента ГК «ПИК», в настоящее время занимающего пост директора по развитию регионов другого крупного московского застройщика — ГК «Самолет». Топ-менеджер был задержан в пятницу, 8 октября, сообщает ТАСС. В СИЗО он пробудет до 7 декабря, когда состоится следующее заседание суда.

Лефель обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Известно, что дело возбуждено по заявлению ГК «ПИК». Как заявили в компании, он злоупотреблял полномочиями при строительстве жилого комплекса в Санкт-Петербурге в 2017-2018 гг. Ущерб оценили в 100 млн руб.

В «ПИКе» Лефель занимался региональным развитием. В 2017 году по его приглашению журналисты DK.RU посетили московский офис девелопера и ознакомились со столичными объектами. Спустя год он презентовал новый проект компании в Екатеринбурге.

Топ-менеджер был уволен из ГК «ПИК» в апреле 2019 года. Заявление в правоохранительные органы компания подала после проведенных проверок в декабре 2020 года и июне 2021 года. Компания выявила в том числе случаи мошеннического расходования средств дольщиков во время работ на стадии нулевого цикла.

Сам Александр Лефель вины не признал. По мнению его защиты, обстоятельства, которые представлены бывшим работодателем, искажены, а ее руководством «продавлено» возбуждение уголовного дела.

Представитель ГК «Самолет» отметил, что задержание Лефеля не связано с его деятельностью в «Самолете», так как он устроился только в 2021 году.

Накануне стало известно об аресте бывшей замглавы Минпросвещения РФ и экс-вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Ее подозревают в хищении бюджетных средств в размере 50 млн руб. Уголовное дело возбуждено по той же статье, что и у Лефеля, сообщал DK.RU.