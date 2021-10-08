Привитым не зарегистрированной в РФ вакциной придется делать повторный укол

Свердловчанам, которые входят в список лиц, подлежащих обязательной вакцинации, но привиты импортными вакцинами, придется проходить ревакцинацию, заявили в региональном Роспотребнадзоре.

Власти Свердловской области разъяснили, как будет проходить обязательная вакцинация в регионе. Как заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева, допускаться к работе будут только те, кто привит отечественными вакцинами.

Работодателей, не отстранивших от работы сотрудников, которые должны пройти вакцинацию, будут привлекать к административной ответственности, — заявила Анжелика Пономарева.

По ее словам, должностным лицам грозят штрафы от 50 до 100 тыс. руб. Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф от 50 до 150 тыс. руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток. Юридическим лицам также грозит приостановление деятельности на 90 суток или штраф в размере от 200 до 500 тыс. руб.

Завершить полную вакцинацию работники должны до 1 декабря. При этом уже после 1 ноября руководитель предприятия сможет отстранять от работы или переводить на удаленку не привитых первым компонентом вакцины, после 1 декабря — не привитых двумя компонентами. Однокомпонентную прививку «Спутник Лайт» необходимо поставить до 1 ноября.

Впрочем, вакцина нужна не всем.

Те, кто переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, могут прививку не ставить. Однако им необходимо предоставить работодателям справку о перенесенном заболеваем. Иначе даже при наличии антител придется вакцинироваться, — пояснил заместитель министра здравоохранения региона Денис Демидов.

Напомним, постановление об обязательной вакцинации для ряда категорий граждан 1 октября подписал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских. Как сообщал DK.RU, прививки обязаны поставить граждане от 18 лет и старше, занятые в сферах образования и обслуживания, а также государственные и муниципальные служащие. К сфере обслуживания в постановлении отнесли торговые предприятия, общепит, клиентские подразделения финансовых организаций, гостиничный бизнес, бытовые услуги и развлечения (кинотеатры, концертные залы, фитнес-центры и т.п.).

На сегодня в регионе 1 213 064 человека привито первым компонентом вакцины, 1 143 521 человек завершил вакцинацию.

По сообщению оперштаба, за последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 546 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 46 человек. Всего с начала пандемии количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 143 212, напоминает JustMedia.ru. Общее число выписанных достигло 131 777 человек, умерших — 6 639.